Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T17:51Z
https://ria.ru/20191118/1561084216.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/20966/99/209669937_0:50:990:607_1036x0_80_0_0_889dc18a70e2b53f7c854f8544cde841.jpg
РИА Новости

Иранские силовики предотвратили покушение на представителя Хаменеи

17:51 18.11.2019
306
© Flickr / 27389271Иранская полиция
Иранская полиция
© Flickr / 27389271
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Иранские силовики в понедельник предотвратили покушение на представителя верховного лидера Ирана Али Хаменеи в провинции Йезд, сообщает агентство ISNA со ссылкой на офис представителя.
Сообщается, что в ночь на понедельник несколько боевиков, вооруженных холодным оружием, попытались проникнуть в дом Насери Язди и совершить нападение.
Силовикам удалось предотвратить покушение и задержать четверых подозреваемых, еще нескольким злоумышленникам удалось скрыться.
В ряде иранских городов в последние дни прошли протесты, вызванные решением властей страны повысить цены на бензин. Некоторые из них, сообщали местные СМИ, носили мирный характер, а некоторые перерастали в беспорядки. Сообщалось, что в ходе беспорядков погиб по меньшей мере один человек. Иранские СМИ сообщают, что число задержанных в ходе протестов достигает тысячи человек. Власти ИРИ сообщили о гибели нескольких сотрудников правоохранительных органов.
Акция протеста в Исхафане
16:20
Власти Ирана пообещали решить проблемы с интернетом в стране
Власти Ирана приняли решение с 15 ноября ввести квоты на бензин и повысить цены на него, стоимость в рамках квоты составила 15 тысяч риалов, вне ее - 30 тысяч, в то время как прежде бензин стоил 10 тысяч риалов. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что мера направлена на оказание помощи и поддержку населения с низким доходом. Первые выплаты населению должны пройти в понедельник.
301001
Обсудить 0
Протесты в ИранеАли ХаменеиЙездИранВ мире
Рекомендуем
На приеме у врача
Названы первые симптомы рака легких
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
Кот Виктор
Владелец толстого кота может стать акционером "Аэрофлота"
Логотип Android на экране
Пользователей Android предупредили об опасности беспроводных наушников
Акция протеста в Исхафане
Власти Ирана пообещали решить проблемы с интернетом в стране
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
Москва и Эр-Рияд обсуждают условия вступления в силу контракта по С-400
Флаг России на горе Гасфорта в Севастополе
Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по "возвращению" Крыма
Стоп-кадр из клипа Супер Жорика Хочу тибя любицца
Клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров на YouTube
Новорожденные дети
Ученый РАН: через десять лет треть населения будет нетрудоспособной
В центре Тбилиси силы спецназа начали разгон митинга. 18 ноября 2019
Возле грузинского парламента задержали более 15 митингующих
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение по транзиту газа
Новогодние подарки под елкой
"Миссия невыполнима": в Сети поразились требованиям девочки на Рождество
Депутат бундестага Александер Ной
Немецкий политик: в ФРГ до сих пор считают, что "русские должны склониться"
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
19:00Ученые рассказали, чем различается мозг новичка и эксперта
18:59В Подмосковье замначальника отдела полиции заподозрили в мошенничестве
18:58В МИД Белоруссии рассказали о соглашении о взаимном признании виз с Россией
18:54Захарова рассказала, что не обсуждает с Лавровым свои стихи
18:49Парламент Грузии восстановил работу после разгона протестующих
18:46Россия и Белоруссия продолжат интеграцию в рамках Союзного государства
Лента новостейМолния