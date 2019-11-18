Иранские силовики предотвратили покушение на представителя Хаменеи

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Иранские силовики в понедельник предотвратили покушение на представителя верховного лидера Ирана Али Хаменеи в провинции Йезд, сообщает агентство ISNA со ссылкой на офис представителя.
Сообщается, что в ночь на понедельник несколько боевиков, вооруженных холодным оружием, попытались проникнуть в дом Насери Язди и совершить нападение.
Силовикам удалось предотвратить покушение и задержать четверых подозреваемых, еще нескольким злоумышленникам удалось скрыться.
В ряде иранских городов в последние дни прошли протесты, вызванные решением властей страны повысить цены на бензин. Некоторые из них, сообщали местные СМИ, носили мирный характер, а некоторые перерастали в беспорядки. Сообщалось, что в ходе беспорядков погиб по меньшей мере один человек. Иранские СМИ сообщают, что число задержанных в ходе протестов достигает тысячи человек. Власти ИРИ сообщили о гибели нескольких сотрудников правоохранительных органов.
Власти Ирана приняли решение с 15 ноября ввести квоты на бензин и повысить цены на него, стоимость в рамках квоты составила 15 тысяч риалов, вне ее - 30 тысяч, в то время как прежде бензин стоил 10 тысяч риалов. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что мера направлена на оказание помощи и поддержку населения с низким доходом. Первые выплаты населению должны пройти в понедельник.