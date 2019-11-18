Иранские силовики предотвратили покушение на представителя Хаменеи

Сообщается, что в ночь на понедельник несколько боевиков, вооруженных холодным оружием, попытались проникнуть в дом Насери Язди и совершить нападение.

Власти Ирана приняли решение с 15 ноября ввести квоты на бензин и повысить цены на него, стоимость в рамках квоты составила 15 тысяч риалов, вне ее - 30 тысяч, в то время как прежде бензин стоил 10 тысяч риалов. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что мера направлена на оказание помощи и поддержку населения с низким доходом. Первые выплаты населению должны пройти в понедельник.