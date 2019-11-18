Лавров: Россия не ставила искусственных условий для "нормандского саммита"

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва не выдвигала искусственных условий для проведения нормандского саммита, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам коллегии МИД России и Белоруссии.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" (Россия, Украина, ФРГ, Франция) пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие, дату встречи подтвердили и в офисе президента Украины. В понедельник проведение саммита 9 декабря подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если все четыре страны-участницы нормандского формата готовы встречаться 9 декабря, значит, условия (для саммита - ред.) созрели", - сказал российский министр.
"Мы ведь не выдвигали какие-то искусственные требования к проведению этой встречи. Единственное, чего мы добивались, это чтобы участники нормандского формата уважали свои собственные решения, которые принижались и в 2015, и в 2016 годах, и которые саботировались режимом Порошенко во всем, что касается и политического процесса, и ситуации "на земле", - заявил Лавров.
По его словам, при правительстве, созданном президентом Украины Владимиром Зеленским, удалось решить давние вопросы: в их числе разведение сил и средств в станице Луганской, ликвидация ВС Украины на двух других участках, обозначенных в нормандском формате к разведению сил и средств, и принятие действий, которые позволили закрепить официально "формулу Штайнмайера".