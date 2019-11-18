Лавров: Россия не ставила искусственных условий для "нормандского саммита"

"Мы ведь не выдвигали какие-то искусственные требования к проведению этой встречи. Единственное, чего мы добивались, это чтобы участники нормандского формата уважали свои собственные решения, которые принижались и в 2015, и в 2016 годах, и которые саботировались режимом Порошенко во всем, что касается и политического процесса, и ситуации "на земле", - заявил Лавров.