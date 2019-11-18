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РИА Новости

Госдума может предоставить регионам право вводить режим для самозанятых

17:29 18.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров
Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Госдума в период весенней сессии 2020 года может принять закон о предоставлении всем регионам права вводить налоговый режим для самозанятых граждан, заявил на заседании комитет Госдумы по бюджету и налогам его глава Андрей Макаров.
С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане в экспериментальном формате действует налог для самозанятых. Этот тариф включает страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в ПФР. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями. В понедельник бюджетный комитет поддержал принятие в первом чтении проекта о распространении этого режима еще на 19 регионов - на регионы-доноры и на регионы, в которых есть города-миллионники.
Проект подготовлен после консультаций с правительством, ФНС и юристами, сообщил Макаров, являющийся одним из его авторов. "Эксперимент, безусловно, удачный, поэтому сейчас предлагаем в таком аккуратном режиме выйти на его расширение с тем, чтобы подвести итоги по итогам 2019 года, опыт по первому кварталу применения в большем массиве, и выйти на какие-то решения уже в ходе весенней сессии Госдумы", - отметил он. При этом замглавы Минфина Илья Трунин сказал, что правительство это предложение поддерживает.
Отвечая на вопросы коллег, почему режим нельзя распространить сразу на все регионы, Макаров сообщил, что есть целый ряд вопросов, которые еще предстоит проанализировать. В частности, по его словам, это касается соотношения между режимом для самозанятых и деятельностью ФОМС в региональной части. Депутат напомнил, что сейчас есть платежи в ФОМС за неработающее население, заметив, что пока неясно, как будет работать механизм, исключающий такую плату, когда есть зарегистрированный самозанятый.
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Кроме того, при широком распространении режима необходимо предусмотреть механизмы, чтобы пресекать попытки недобросовестных работодателей злоупотреблять этим режимом, продолжил глава комитета ГД. Сейчас не так много случаев, когда предприятия переводят своих работников на режим самозанятых, но этот вопрос предстоит посмотреть и предложить соответствующее решение, подчеркнул Макаров.
"Думаю, у нас будет время в первом полугодии все это совместно с Госдумой обсудить и принять необходимое законодательное решение", - заявил, в свою очередь, Трунин. Глава Минфина Антон Силуанов в начале ноября допускал, что этот налоговый режим на всю страну может быть распространен ориентировочно с 1 июля 2020 года. "Почему мы говорим о 1 июля для всей территории страны? Потому что уже сейчас мы видим, что нужны … изменения в законодательство. Их объем и количество станут ясными после того, как мы подведем итоги", - пояснил Трунин.
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