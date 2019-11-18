Посадить рис и увидеть панду: российские туристы открывают остров Хайнань

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Российские туристы открывают для себя новое направление - китайский остров Российские туристы открывают для себя новое направление - китайский остров Хайнань . Сегодня это не только традиционный пляжный отдых, но и тропические парки, огромные гольф-поля и агротуризм.

В 2019 году отмечается 70-летие основания КНР и 70-летие установления дипломатических отношений России и Китая. По этому поводу министерство культуры и туризма Китая вместе с газетой "Жэньминь жибао он-лайн" организовали пресс-тур для российских журналистов, чтобы показать, как за это время в стране расцвел туризм. И Хайнань - лучший тому пример.

Лето или скоро лето

Хайнань - это тропический остров на юго-востоке Китая, на одной широте с Гавайями. Климат здесь такой же приятный, а цены куда ниже, что привлекает сюда множество туристов. Обычная температура воздуха на острове - 25-27 градусов тепла, но бывает и до плюс 32. "Зимой", которая начинается, по словам местных жителей, в конце октября, - около плюс 20 градусов, и вода остается теплой. Именно поэтому на Хайнане говорят, что здесь два времени года: лето и скоро лето.

Зимой на острове может быть пасмурно, бывают и ливни - но это не тот сезон дождей с затяжными осадками, как, например, во Вьетнаме. Здесь это, скорее, 10 минут посреди дня или тайфун, который уходит через сутки. Местные говорят: "Погода - как ребtнок: не знаешь, будет ли он в следующую минуту плакать".

Санья - город-курорт. Еще 20 лет назад это был рыбацкий городок, сегодня же это туристическая мекка. Здесь множество высококлассных отелей с прекрасным видом на океан, чистые протяженные пляжи, рыбные рынки с ресторанами, тропические парки и морские развлечения. Сейчас Санья и российские города связывают 18 авиамаршрутов, семь из них открыли в этом году. Местные власти обещают запустить еще шесть до конца 2019 года. В городе расположен крупный аэропорт "Феникс". При подлете к нему с самолета можно увидеть построенную в 2005 году буддистскую статую Гуаньинь высотой в 108 метров, стоящую на пирсе в бухте.

Как рассказал РИА Новости местный гид-переводчик Чжан Вэйши, или Виктор Борисович, как он сам себя называет, в Санье развлечения по душе найдет любой российский турист.

"Для пенсионеров - национальные деревни, музеи. Молодежь выбирает аквапарки - здесь их три. Семьи с детьми едут на термальные источники или на Остров обезьян. Туда можно добраться по канатной дороге от Саньи. Там, действительно, много обезьян, а весной и осенью можно даже видеть их детенышей", - говорит Виктор.

Также он рассказывает, что среди и русских, и китайских туристов - последних здесь большинство - в Санье популярен дайвинг. Раньше здесь также занимались подводной охотой, а сейчас ее запретили - говорят, опасно. Возле Саньи есть остров Учжичжоу - рай для любителей дайвинга, водных мотоциклов и прочих морских радостей. Добраться туда можно катером за 15 минут, а у причала вас встретят "летающие" китайцы на флайбордах - парящих в воздухе водометных досках.

На Учжичжоу нужно попробовать морепродукты - здесь есть крабы, лобстеры, креветки и множество видов местных моллюсков. После можно прокатиться вокруг острова над скалами на открытом туристическом автобусе и сделать селфи на белом песке. К слову, в парках и на пляжах Саньи есть множество специальных мест для свадебных фотосессий - для пар оборудуют качели, шалаши, ретро-зоны с телефонными будками и старинными мопедами и многое другое.

Ночью - примерно до 4 утра - работают клубы и бары, а в гостиничной части города вечерами спокойно и нешумно. Чжан рассказывает, что сейчас в Санье бродить по ночам туристам стало безопасно - по его словам, полиция хорошо работает в этом направлении. "Я был удивлен, когда в последнее время поздно вечером начал встречать в старых кварталах российских туристов", - говорит переводчик.

Цены в Санье – среднекитайские, на уровне Таиланда и Вьетнама и ниже, чем в Японии и Южной Корее. Например, обзорная вертолетная экскурсия над городом обойдется в 1 тысячу юаней (10 тысяч рублей), а вход в природные парки - около 90 юаней (900 рублей). Таксисты здесь берут по 10 юаней (100 рублей) за первые два километра пути, а далее еще плюс 2 юаня (20 рублей). Услуги гида стоят от 50 до 500 юаней (500 - 5000 рублей) "за раз" - то есть с переводчиком можно и пошопиться, и провести весь день на экскурсиях. При этом телефонная консультация с гидами бесплатна - узнать их номера можно в отелях.

CC0 / achair / Побережье города Санья провинции Хайнань CC0 / achair / Побережье города Санья провинции Хайнань

Безналичный расчет в Санье есть везде - даже в уличном лотке с фруктами, но в большей степени для китайцев - по местной системе расчета. Иностранцу придется везти с собой юани или обменивать валюту с паспортом в крупных гостиницах. Также во многих отелях работают банкоматы китайских банков, где можно снять юани по относительно выгодному курсу. Карты Visa и MasterCard на острове принимают далеко не везде.

Где купаться

Большинство российских туристов, направляясь в тропики, планируют валяться на пляже и купаться дни напролет. Со вторым вопросом в Санье не все так просто. Протяженные пляжи острова не всегда доступны для купания: даже если море спокойное, охрана предупреждает об опасных подводных течениях, тем более - если есть волны. Если на берегу выставлены красные флажки, купаться нельзя, зеленые - "вперед и с песней".

Плавать в море после 22.00 запрещено, и это не формальность. Когда российские журналисты решили испытать на себе этот запрет и погребли подальше от огороженной буями зоны для купания, загудела сирена, а в море со спасательной вышки местная охрана направила мощный прожектор. Пришлось выбираться на берег. Любезные китайцы предлагают альтернативу морю - бассейны при отелях.

За неспешно-пляжным отдыхом нужно ехать в залив Ялонг-бэй. По словам Чжана, здесь всегда спокойное море, поэтому из воды туристов выгонять не приходится, а отели тут дешевле, чем в Санья-бэй, при этом есть и высококлассные типа Marriott и Sheraton. Но есть и свои нюансы: далековато от "цивилизации". Добраться на такси из аэропорта "Феникс" до Ялонг-бэй обойдется в 80-150 юаней (800 - 1500 рублей). Здесь дорогие рестораны, мало мест для шоппинга, и в Ялонг-бэй почти не говорят по-русски, в отличие от Санья-бэй.

Панды и гольф

Площадь Хайнаня - почти 34 тысячи квадратных километров. Если двигаться на машине без остановки по трассе, то весь остров можно объехать за 7 часов. Поэтому на Хайнань лучше приехать на пару недель - можно успеть и накупаться, и посмотреть соседние с Санья города. Например, Хайкоу на севере острова - административный центр и крупнейший город провинции Хайнань с населением свыше 1 миллиона человек. Из Санья сюда можно добраться скоростным поездом за 1,5 часа (100 юаней - 1 тысяча рублей) или обычным за 4 часа (45 юаней - 450 рублей). Кроме того, сюда летают несколько прямых рейсов из России.

На Хайкоу можно потрать целый день и даже больше. Здесь есть притягательная для туристов старинная улица Цилоу с традиционным китайским театром, сувенирными магазинами и лавками мастеров, и сафари-парк с пандами. Пообниматься с мишками, конечно, не получится, но зато их, а также тигров и львов, которые живут на открытых территориях, можно будет посмотреть, будто в дикой природе - из движущейся по парку машины.

В пригороде Хайкоу есть огромные поля для гольфа, где проходят международные турниры, здесь играл и Тайгер Вудс. Кроме того, сюда приезжали помахать клюшкой и останавливались в местном отеле звезды мирового кино Майкл Дуглас, Мэттью Макконахи, Кэтрин Зета-Джонс, Хью Грант и другие. Гиды рассказывают, что сюда съезжаются поиграть любители гольфа со всего мира - это дешевле, чем в Южной Корее, а условия те же. Приобщиться к "звездному" спорту можно за 50 юаней (500 рублей) за "место" плюс 15 юаней (150 рублей) за 30 мячей.

Также на севере острова стоит посетить одно из пяти геологических чудес Китая - Даньчжоуский геопарк "Каменный цветок". Назван он так из-за того, что в пещерах растут сталагмиты, похожие по форме на соцветия. Внутри вас провезут на лодке по глубокой - до 18 метров - подземной реке. В это время над головой у вас будут шнырять летучие мыши - видимо, поэтому туристам выдают каски.

Где побывал товарищ Cи

За национальным колоритом нужно ехать на рисовые поля у Саньи или на соляные плантации в Эмань. Первые посещал сам "товарищ Си", о чем в первую очередь рассказывают сотрудники Парка рисовых плантаций. Председатель КНР Си Цзиньпин побывал там в прошлом году и встретился с местными специалистами - здесь планируется создать центр селекции риса. На поле вам выдадут резиновые сапоги и предложат самим посадить в воду ростки. Кроме риса на полях есть огромные фигуры динозавров - китайцы любят необычные сочетания.

На соляных плантациях босые работники в соломенных шляпах покажут процесс сбора морской соли и угостят ею. Полкило продукта 8-летней выдержки (а он, как утверждают на плантациях, с годами только вкуснее) здесь стоят 20 юаней (200 рублей). А еще к вам выйдет поздороваться старейший работник - ему 86 лет, он бодро шагает впереди всех и до сих пор может поднять мешок с солью весом в 50 килограммов. Говорят, что долголетие китайцев на Хайнане объясняется чистым воздухом, зарядкой и свежими фруктами - стоит попробовать.