В Саранске сторож детсада избил двух подростков

Сообщение о том, что в больницу обратились двое 13-летних мальчиков с ушибом мягких тканей теменной области и переломом носа, поступило в полицию Саранска.
13 ноября, 09:58Житель Нефтекамска заставил девятилетнего сына избить журналиста
"При выяснении обстоятельств произошедшего стало известно, что телесные повреждения подросткам нанес сторож дошкольного учреждения, расположенного по проспекту 60-летия Октября. Как пояснил мужчина, ребята пытались залезть на забор детского сада, после чего он сделал им замечание, однако они не отреагировали. Тогда он подошел к подросткам и избил их. После этого один из несовершеннолетних в ответ ударил его", - говорится в сообщении.
Полиция проводит проверку. Для того, чтобы установить степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростков и сторожа детсада, назначены судебно-медицинские экспертизы.