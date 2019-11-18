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РИА Новости

В Саранске сторож детсада избил двух подростков

16:45 18.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Сторож детского сада в Саранске сломал нос 13-летнему подростку и избил его приятеля, когда те попытались перелезть через забор, сообщает пресс-служба МВД по Мордовии.
Сообщение о том, что в больницу обратились двое 13-летних мальчиков с ушибом мягких тканей теменной области и переломом носа, поступило в полицию Саранска.
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"При выяснении обстоятельств произошедшего стало известно, что телесные повреждения подросткам нанес сторож дошкольного учреждения, расположенного по проспекту 60-летия Октября. Как пояснил мужчина, ребята пытались залезть на забор детского сада, после чего он сделал им замечание, однако они не отреагировали. Тогда он подошел к подросткам и избил их. После этого один из несовершеннолетних в ответ ударил его", - говорится в сообщении.
Полиция проводит проверку. Для того, чтобы установить степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростков и сторожа детсада, назначены судебно-медицинские экспертизы.
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МВД РФМордовияСаранскПроисшествия
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