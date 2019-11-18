В Саранске сторож детсада избил двух подростков

"При выяснении обстоятельств произошедшего стало известно, что телесные повреждения подросткам нанес сторож дошкольного учреждения, расположенного по проспекту 60-летия Октября. Как пояснил мужчина, ребята пытались залезть на забор детского сада, после чего он сделал им замечание, однако они не отреагировали. Тогда он подошел к подросткам и избил их. После этого один из несовершеннолетних в ответ ударил его", - говорится в сообщении.