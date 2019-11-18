Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, избившему врачей скорой помощи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Суд приговорил жителя Санкт-Петербурга, который ударил врача и двух фельдшеров скорой помощи, к одному году исправительных работ, сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.
Суд установил, что 8 августа 20-летний Владимир Здобнов у дома по улице Черкасова в состоянии алкогольного опьянения стал наносить побои врачу и двум фельдшерам скорой помощи, которые пытались оказать ему медицинскую помощь. Отмечается, что травмы, полученные медработниками, расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью.
Как сообщает ведомство, молодой человек в судебном заседании вину признал полностью, раскаялся, а также принес извинения потерпевшим, объяснил свое поведением употреблением алкоголя.
Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои).
"С учетом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% в доход государства", - говорится в сообщении.