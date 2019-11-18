Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, избившему врачей скорой помощи

Как сообщает ведомство, молодой человек в судебном заседании вину признал полностью, раскаялся, а также принес извинения потерпевшим, объяснил свое поведением употреблением алкоголя.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% в доход государства", - говорится в сообщении.