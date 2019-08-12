В Петербурге мужчина избил врачей скорой помощи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Нетрезвый мужчина подозревается в избиении двух врачей и фельдшера, которые прибыли для оказания ему медицинской помощи в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.

"Подозреваемый вечером 8 августа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время оказания ему медицинской помощи бригадой скорой помощи одной из подстанций города нанес несколько ударов двум врачам и фельдшеру", - сказано в сообщении.