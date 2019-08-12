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РИА Новости

В Петербурге мужчина избил врачей скорой помощи

15:07, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Нетрезвый мужчина подозревается в избиении двух врачей и фельдшера, которые прибыли для оказания ему медицинской помощи в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
"Подозреваемый вечером 8 августа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время оказания ему медицинской помощи бригадой скорой помощи одной из подстанций города нанес несколько ударов двум врачам и фельдшеру", - сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои", максимальная санкция - лишение свободы на два года. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
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