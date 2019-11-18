Белоруссия не учла предыдущие рекомендации по выборам, заявили в ОБСЕ

МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Белоруссия при проведении парламентских выборов не реализовала на практике рекомендации ОБСЕ в сфере проведения выборов, они остаются актуальными, заявила в понедельник специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт.
"Правовая база не гарантирует соответствие выборов демократическим обязательствам. После прошлых выборов были приняты ограниченные усилия по реформированию избирательного законодательства, они были начаты, но не реализованы на практике", - заявила она журналистам в понедельник в Минске.
Седерфельт подчеркнула, что "предыдущие рекомендации по реформированию избирательного законодательства остаются в силе". Она пояснила, что "сюда входит необходимость изменений, связанных с несбалансированным составом избиркомов, ограничениями в отношении кандидатов и их прав, а также недостаточными гарантиями в части голосования и подсчета голосов". "Я надеюсь на конкретные действия по реформированию избирательного законодательства в ближайшем будущем", - отметила Седерфельт.