Белоруссия не учла предыдущие рекомендации по выборам, заявили в ОБСЕ

"Правовая база не гарантирует соответствие выборов демократическим обязательствам. После прошлых выборов были приняты ограниченные усилия по реформированию избирательного законодательства, они были начаты, но не реализованы на практике", - заявила она журналистам в понедельник в Минске.

Седерфельт подчеркнула, что "предыдущие рекомендации по реформированию избирательного законодательства остаются в силе". Она пояснила, что "сюда входит необходимость изменений, связанных с несбалансированным составом избиркомов, ограничениями в отношении кандидатов и их прав, а также недостаточными гарантиями в части голосования и подсчета голосов". "Я надеюсь на конкретные действия по реформированию избирательного законодательства в ближайшем будущем", - отметила Седерфельт.