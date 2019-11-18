ОБСЕ заявила о несоответствии выборов в Белоруссии международным стандартам

МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Парламентские выборы в Белоруссии не соответствовали важным демократическим принципам, заявила в понедельник специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт.
"Мы пришли к следующим выводам: досрочные парламентские выборы прошли в спокойной обстановке, однако не соответствовали важным международным стандартам демократических выборов", - сказала она на пресс-конференции в Минске.
По словам Седерфельт, наблюдатели отметили "пренебрежение основополагающими свободами - собрания, самовыражения".
"Мы отметили, что большое число кандидатов подавали заявки на участие в выборах, однако слишком ограничительный процесс воспрепятствовал участию в нем оппозиции", - добавила координатор.