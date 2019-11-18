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РИА Новости

ОБСЕ заявила о несоответствии выборов в Белоруссии международным стандартам

15:34 18.11.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Белоруссии
Парламентские выборы в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Парламентские выборы в Белоруссии не соответствовали важным демократическим принципам, заявила в понедельник специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт.
"Мы пришли к следующим выводам: досрочные парламентские выборы прошли в спокойной обстановке, однако не соответствовали важным международным стандартам демократических выборов", - сказала она на пресс-конференции в Минске.
По словам Седерфельт, наблюдатели отметили "пренебрежение основополагающими свободами - собрания, самовыражения".
"Мы отметили, что большое число кандидатов подавали заявки на участие в выборах, однако слишком ограничительный процесс воспрепятствовал участию в нем оппозиции", - добавила координатор.
Парламентские выборы в Белоруссии
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Парламентские выборы в Белоруссии — 2019ОБСЕБелоруссияВ мире
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