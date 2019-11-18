Партия Порошенко назвала обвинения в захвате власти "российским заказом"

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Пресс-служба лидера партии Пресс-служба лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко назвала подозрения в отношении экс-президента Украины в захвате власти "российским заказом".

Ранее Государственное бюро расследований направило проект сообщения о подозрении Порошенко. По информации ведомства, он мог незаконно влиять на конкурс по избранию кандидатов в члены Высшего совета юстиции. Помимо этого, ГБР обратилось с запросом о снятии с Порошенко неприкосновенности. По данным ГБР, бывший президент Украины подозревается в свержении конституционного строя или захвате государственной власти, а также в злоупотреблении служебным положением.

В "Европейской солидарности" назвали эти сообщения попыткой помешать проведению встреч на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по безопасности в Канаде.

"Так называемое "подозрение" <…> — не что иное как российский заказ по нанесению репутационного ущерба пятому президенту Украины", — отмечается в заявлении на сайте партии.

Сторонники Порошенко также назвали публикацию проекта подозрения последней попыткой уцепиться за ускользающее кресло директора ГБР для нынешнего главы ведомства Романа Трубы.

Ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил о расследовании 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. При этом по 12 из них бывший глава государства проходит как свидетель.

Однако адвокат Порошенко Игорь Головань опроверг это: по его словам, по некоторым эпизодам его подзащитного еще не вызывали на допрос, поэтому он не имеет процессуального статуса. Сам Порошенко заявлял, что несет ответственность перед украинским народом и не боится преследования.

Закон о неприкосновенности

В сентябре Верховная рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Документ также подписал президент страны Владимир Зеленский.

Сегодня в Конституции Украины закреплена неприкосновенность для депутатов и судей. Законопроект предлагает исключить из основного закона норму, которая не позволяет привлечь парламентария к уголовной ответственности, задержать или арестовать без согласия Верховной рады.