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РИА Новости

Партия Порошенко назвала обвинения в захвате власти "российским заказом"

15:15 18.11.2019 (обновлено: 17:09 18.11.2019)
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© AFP 2019 / Sergei SupinskyПрезидент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко
© AFP 2019 / Sergei Supinsky
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Пресс-служба лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко назвала подозрения в отношении экс-президента Украины в захвате власти "российским заказом".
Ранее Государственное бюро расследований направило проект сообщения о подозрении Порошенко. По информации ведомства, он мог незаконно влиять на конкурс по избранию кандидатов в члены Высшего совета юстиции. Помимо этого, ГБР обратилось с запросом о снятии с Порошенко неприкосновенности. По данным ГБР, бывший президент Украины подозревается в свержении конституционного строя или захвате государственной власти, а также в злоупотреблении служебным положением.
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В "Европейской солидарности" назвали эти сообщения попыткой помешать проведению встреч на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по безопасности в Канаде.
"Так называемое "подозрение" <…> — не что иное как российский заказ по нанесению репутационного ущерба пятому президенту Украины", — отмечается в заявлении на сайте партии.
Сторонники Порошенко также назвали публикацию проекта подозрения последней попыткой уцепиться за ускользающее кресло директора ГБР для нынешнего главы ведомства Романа Трубы.
Ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил о расследовании 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. При этом по 12 из них бывший глава государства проходит как свидетель.
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Семнадцать мгновений Порошенко: экс-президент вновь прогулял допрос в ГБРПетр Порошенко в очередной раз не явился в Государственное бюро расследований. Ведомство продолжает вести дело об отпуске экс-президента на Мальдивах. Петр Алексеевич, как известно, загорал там под чужим именем. Как долго будет увиливать от закона пятый глава Украины?
Однако адвокат Порошенко Игорь Головань опроверг это: по его словам, по некоторым эпизодам его подзащитного еще не вызывали на допрос, поэтому он не имеет процессуального статуса. Сам Порошенко заявлял, что несет ответственность перед украинским народом и не боится преследования.

Закон о неприкосновенности

В сентябре Верховная рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Документ также подписал президент страны Владимир Зеленский.
Сегодня в Конституции Украины закреплена неприкосновенность для депутатов и судей. Законопроект предлагает исключить из основного закона норму, которая не позволяет привлечь парламентария к уголовной ответственности, задержать или арестовать без согласия Верховной рады.
При этом депутаты, как и раньше, не будут нести юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление и клевету.
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Европейская солидарностьПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийРоман ТрубаСитуация на УкраинеУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Порошенко "российский заказ" по захвате власти в Украине?! :))) Сильны печеньки Нуланд. Накрыло аж 2014, до сих пор не отпускает... :))
18 ноября, 18:02
БНБрутал Натурал
3130000
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