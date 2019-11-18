Новиков, ударивший полицейского бутылкой на незаконной акции, признал вину

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Участник несогласованной акции 27 июля в Москве Павел Новиков полностью признал вину в том, что дважды ударил полицейского бутылкой, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда столицы.
"Вину признаю полностью", - заявил Новиков, которому по уголовному делу грозит до пяти лет колонии.
Павел Новиков – один из новых фигурантов "большого" уголовного дела о нападении на полицейских на несанкционированных акциях этого лета. Басманный суд заключил его в СИЗО 30 октября по обвинению в "применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья".
По данным следствия, Новиков в ходе несогласованной акции 27 июля в Москве дважды ударил полицейского-кинолога бутылкой по голове и руке, отчего тот "испытал физическую боль". В СК РФ отмечали, что преступление подтверждается показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий.
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Обвиняемый - москвич, недавно он получил среднее специальное образование по направлению "ортопедическая стоматология". До ареста Новиков неофициально подрабатывал в зуботехнической лаборатории, а жил в квартире с пожилыми родителями.
Следующее слушание по уголовному делу пройдет 2 декабря. На нем, как ожидается, допросят потерпевшего силовика.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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