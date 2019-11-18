В бундестаге отметили динамику в урегулировании кризиса на Украине

Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" (Россия, Украина, ФРГ, Франция) пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие, дату встречи подтвердили и в офисе президента Украины. В понедельник проведение саммита 9 декабря подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По украинскому конфликту появилась динамика. Вы знаете, что готовится новая встреча на высшем уровне. Формула Штайнмайера вновь появилась на повестке дня. Россия вновь в полном объёме принимает участие в работе всех органов Совета Европы", - сказал Кастер, выступая на германо-российском форуме "Потсдамские встречи" в Москве.

"Потсдамские встречи" под патронатом министров иностранных дел России и Германии проходят 18-19 ноября. Мероприятие проводится по линии немецкой неправительственной организации Германо-российский форум и Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.

Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.