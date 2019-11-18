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РИА Новости

В бундестаге отметили динамику в урегулировании кризиса на Украине

15:06 18.11.2019 (обновлено: 15:09 18.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГерманский бундестаг в Берлине
Германский бундестаг в Берлине
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В урегулировании конфликта на Украине наметилась динамика, заявил председатель германо-российской парламентской группы в бундестаге Бернхард Кастер.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" (Россия, Украина, ФРГ, Франция) пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие, дату встречи подтвердили и в офисе президента Украины. В понедельник проведение саммита 9 декабря подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По украинскому конфликту появилась динамика. Вы знаете, что готовится новая встреча на высшем уровне. Формула Штайнмайера вновь появилась на повестке дня. Россия вновь в полном объёме принимает участие в работе всех органов Совета Европы", - сказал Кастер, выступая на германо-российском форуме "Потсдамские встречи" в Москве.
"Потсдамские встречи" под патронатом министров иностранных дел России и Германии проходят 18-19 ноября. Мероприятие проводится по линии немецкой неправительственной организации Германо-российский форум и Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.
Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич
15 ноября, 15:29
В ЕС заявили, что следят за ситуацией со свободой СМИ на Украине
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
10:42
Глава МИД Украины допустил пересмотр отдельных пунктов Минских соглашений
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