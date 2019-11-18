Фотограф МИА "Россия сегодня" стал лауреатом конкурса Paris Sportphoto

В преддверии летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, мэрия французской столицы учредила ежегодный фестиваль и конкурс фотографии, призванные "показать спорт как первоклассное зрелище глазами величайших профессиональных фотографов". В этом году жюри оценивало почти 1900 работ 155 мастеров из 30 стран.