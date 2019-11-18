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РИА Новости

Фотограф МИА "Россия сегодня" стал лауреатом конкурса Paris Sportphoto

15:01 18.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЕвгения Тарасова и Владимир Морозов (Россия) выступают в произвольной программе парного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве
Евгения Тарасова и Владимир Морозов (Россия) выступают в произвольной программе парного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ПАРИЖ, 18 ноя – РИА Новости. Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Григорий Сысоев стал лауреатом 1-го международного конкурса спортивной фотографии Paris Sportphoto. Его снимок, запечатлевший поддержку в исполнении пары Евгения Тарасова / Владимир Морозов на московском чемпионате Европы по фигурному катанию 2018 года, завоевал "серебро" в категории "Необычное".
В преддверии летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, мэрия французской столицы учредила ежегодный фестиваль и конкурс фотографии, призванные "показать спорт как первоклассное зрелище глазами величайших профессиональных фотографов". В этом году жюри оценивало почти 1900 работ 155 мастеров из 30 стран.
МИА "Россия сегодня" – генеральный информационный партнер Олимпийского комитета России и олимпийской команды страны. Фотослужба медиагруппы была фотохост-агентством государственно-значимых и деловых мероприятий последних лет, мировых и региональных спортивных мероприятий. Среди них - Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани, Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 в Сочи.
Фотокорреспонденты МИА "Россия сегодня" — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии: World Press Photo; The Best of Photojournalism (BOP); Professional Photographer of the Year; China International Press Photo Contest (CHIPP); Picture of the Year International (POYi); Sony World Photography Award (Sony WPA); Конкурс на лучший фоторепортаж о Москве "Серебряная камера";Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики "Энергия побед".
Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Валерий Мельников
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МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы "Зубовский, 4".
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МИА "Россия сегодня"Григорий СысоевНовости агентстваФигурное катание
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