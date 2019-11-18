Фотограф МИА "Россия сегодня" стал лауреатом конкурса Paris Sportphoto

ПАРИЖ, 18 ноя – РИА Новости. Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Григорий Сысоев стал лауреатом 1-го международного конкурса спортивной фотографии Paris Sportphoto. Его снимок, запечатлевший поддержку в исполнении пары Евгения Тарасова / Владимир Морозов на московском чемпионате Европы по фигурному катанию 2018 года, завоевал "серебро" в категории "Необычное".
В преддверии летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, мэрия французской столицы учредила ежегодный фестиваль и конкурс фотографии, призванные "показать спорт как первоклассное зрелище глазами величайших профессиональных фотографов". В этом году жюри оценивало почти 1900 работ 155 мастеров из 30 стран.
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4 ноября, 20:44Фотокора МИА "Россия сегодня" признали фотографом года
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