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РИА Новости

Аэропорт Благовещенска перешел на круглосуточный режим работы

15:00 18.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет на рулежной дорожке
Самолет на рулежной дорожке
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 ноя - РИА Новости. Аэропорт Благовещенска из-за снегопада перешел на круглосуточную работу, сообщает воздушная гавань областного центра Приамурья.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды задерживается прилет в Благовещенск шести рейсов: трех из Москвы, а также из Новосибирска, Южно-Сахалинска и Екатеринбурга. Как сообщила РИА Новости представитель Минтранса региона, в 16:55 (10:55 мск) совершил посадку самолет авиакомпании Nordwind Airlines из столицы.
"Уже почти 20 часов, с начала снегопада в Приамурье, аэродромная служба аэропорта Благовещенска поддерживает взлетно-посадочную полосу в полной готовности для приема воздушных судов. До стабилизации регулярности полетов в связи с погодными условиями аэропорт перешел на круглосуточное обслуживание задержанных рейсов", - сообщает аэропорт Благовещенска.
Пассажиры рейсов авиакомпании "Сибирь" S7 из Новосибирска, из Москвы и компании "Уральские авиалинии" ожидают вылета в Благовещенск на запасном аэродроме в Хабаровске. По данным онлайн табло аэропорта, отменены два внутренних региональных рейса по маршрутам "Свободный-Февральск-Экимчан" и "Свободный-Октябрьский".
Как сообщила в понедельник РИА Новости заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина, снегопад в Благовещенске побил рекорд дня с 1967 года, за ночь в городе выпало 7 миллиметров осадков - это половины месячной нормы. Осадки продолжатся и сегодня ночью.
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