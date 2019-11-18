Аэропорт Благовещенска перешел на круглосуточный режим работы

"Уже почти 20 часов, с начала снегопада в Приамурье, аэродромная служба аэропорта Благовещенска поддерживает взлетно-посадочную полосу в полной готовности для приема воздушных судов. До стабилизации регулярности полетов в связи с погодными условиями аэропорт перешел на круглосуточное обслуживание задержанных рейсов", - сообщает аэропорт Благовещенска.