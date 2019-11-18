Эксперт рассказал о неточностях в законопроекте о домашнем насилии

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Законопроект о домашнем насилии имеет ряд неточных формулировок, которые после его принятия может разъяснить Верховный суд, либо это произойдет в результате судебной практики, но очень актуален, заявил РИА Новости руководитель коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.
Ранее РБК сообщало, что депутаты Госдумы предложили поправки к законопроекту о домашнем насилии, добавив определение преследования. Согласно поправкам, под преследованием будут пониматься "неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле". Они могут выражаться в поиске человека, посещении места его работы или учебы и любых других действиях, из-за которых жертва будет бояться за свою безопасность.
"Это важнейший этап в развитии этой сферы законодательства. В сфере домашнего насилия наше законодательство сильно отставало от западного. Теперь разрыв сокращается. Количество плачевных случаев, связанных с домашним насилием, в России огромно. В силу особой важности этой сферы правоотношений нужен отдельный закон. Его критикуют за сыроватые формулировки, но нужно хоть с чего-то стартовать", - сказал Грибаков.
Он пояснил, что некоторые фразы в законопроекте недостаточно проработаны.
"Что такое "угрожающие действия"? Нужна будет либо позиция Верховного суда, в постановлении пленума, например, либо нужен объем судебной практики. Надо смотреть, как будут применять. Практика поможет выработать пласт инструментов для внесения корректив", - отметил юрист.
Несмотря на шероховатости, законопроект обязательно нужно принять, считает Грибаков.
Вступивший в силу в 2017 году закон о декриминализации домашнего насилия перевел побои близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения, если такой проступок совершен впервые. В октябре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Совфед планирует к 1 декабря подготовить ряд законопроектов, направленных на борьбу с семейным насилием в России.