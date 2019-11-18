Эксперт рассказал о неточностях в законопроекте о домашнем насилии

"Это важнейший этап в развитии этой сферы законодательства. В сфере домашнего насилия наше законодательство сильно отставало от западного. Теперь разрыв сокращается. Количество плачевных случаев, связанных с домашним насилием, в России огромно. В силу особой важности этой сферы правоотношений нужен отдельный закон. Его критикуют за сыроватые формулировки, но нужно хоть с чего-то стартовать", - сказал Грибаков.