ВМС Украины подтвердили передачу Россией трех кораблей

КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Процедура передачи трех украинских кораблей заканчивается, вскоре начнется буксировка судов в Одессу, сообщил в понедельник командующий военно-морских сил ВС Украины Игорь Воронченко.
Москва в понедельник передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы, сообщили в МИД РФ.
"Сейчас заканчивается прием-передача, и мы начинаем их буксировку", - цитирует Воронченко агентство УНН.
На вопрос о том, будут ли корабли отбуксированы в Одессу, он ответил: "Да".
Позже пресс-служба ВМС Украины в Facebook сообщила, что украинские корабли движутся в направлении Украины. "Сейчас украинские буксиры "Титан", "Гайдамаки" и поисково-спасательное судно "Сапфир" вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины", - говорится в сообщении.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.