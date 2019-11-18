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РИА Новости

ВМС Украины подтвердили передачу Россией трех кораблей

14:11 18.11.2019 (обновлено: 15:15 18.11.2019)
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© РИА НовостиЗадержанные корабли ВМСУ буксируют из Керчи
Задержанные корабли ВМСУ буксируют из Керчи
© РИА Новости
КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Процедура передачи трех украинских кораблей заканчивается, вскоре начнется буксировка судов в Одессу, сообщил в понедельник командующий военно-морских сил ВС Украины Игорь Воронченко.
Москва в понедельник передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы, сообщили в МИД РФ.
"Сейчас заканчивается прием-передача, и мы начинаем их буксировку", - цитирует Воронченко агентство УНН.
На вопрос о том, будут ли корабли отбуксированы в Одессу, он ответил: "Да".
Позже пресс-служба ВМС Украины в Facebook сообщила, что украинские корабли движутся в направлении Украины. "Сейчас украинские буксиры "Титан", "Гайдамаки" и поисково-спасательное судно "Сапфир" вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины", - говорится в сообщении.
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Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
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Игорь ВоронченкоМИД РФСитуация на УкраинеНарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныВоенно-морские силы УкраиныРоссияУкраинаВ мире
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