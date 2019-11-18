ВМС Украины подтвердили передачу Россией трех кораблей

КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Процедура передачи трех украинских кораблей заканчивается, вскоре начнется буксировка судов в Одессу, сообщил в понедельник командующий военно-морских сил ВС Украины Процедура передачи трех украинских кораблей заканчивается, вскоре начнется буксировка судов в Одессу, сообщил в понедельник командующий военно-морских сил ВС Украины Игорь Воронченко

Москва в понедельник передала украинской стороне три корабля ВМС Украины , которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы, сообщили в МИД РФ

"Сейчас заканчивается прием-передача, и мы начинаем их буксировку", - цитирует Воронченко агентство УНН

На вопрос о том, будут ли корабли отбуксированы в Одессу, он ответил: "Да".

Позже пресс-служба ВМС Украины в Facebook сообщила, что украинские корабли движутся в направлении Украины. "Сейчас украинские буксиры "Титан", "Гайдамаки" и поисково-спасательное судно "Сапфир" вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины", - говорится в сообщении.