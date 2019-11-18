Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T14:03Z
https://ria.ru/20191118/1561067703.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153229/73/1532297347_0:28:1080:636_1036x0_80_0_0_408f9aaded8922b52058a90a83c49021.jpg
РИА Новости

В Крыму предложили Киеву вернуть "Норд" после передачи украинских кораблей

14:01 18.11.2019 (обновлено: 14:03 18.11.2019)
2579
© Фото : ДП "СЕТАМ"Рыболовецкое судно "Норд"
Рыболовецкое судно Норд
© Фото : ДП "СЕТАМ"
Рыболовецкое судно "Норд". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Украинские власти после передачи ей задержанных год назад за нарушение российской границы трех военных кораблей могли бы вернуться к вопросу возвращения арестованного крымского сейнера "Норд", заявил РИА Новости судовладелец, директор керченского кооператива "Колхоз имени 1 мая" Сергей Лесков.
Москва в понедельник передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы, сообщили в МИД РФ.
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
08:19
В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому
"Украина, получив обратно свои военные корабли, вполне может проявить добрую волю и вернуть рыбакам мирное судно "Норд". Экипаж судна не был браконьерами, все судовые документы и документы рыбаков были в полном порядке, лов тралом осуществляли в разрешенном квадрате в водах общего пользования на основе действующего соглашения между Россией и Украиной", - сказал Лесков.
По его словам, "Норд" - это единственное судно рыбколхоза. "Мы безвинно пострадали от отсутствия простого понимания между нашими странами, не получив помощи или компенсации", - подчеркнул Лесков.
По его словам, Украина несколько раз пыталась продать арестованный "Норд", но ни у кого нет желания "связываться с этой историей".
"Чуть более года назад вернулся экипаж, позднее - вернулся капитан. Сейчас очередь вернуть "Норд" домой. Даже если после возвращения судно не будет подлежать восстановлению, мы будем держать его как музей, как "Аврору" наших дней", - подчеркнул Лесков.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
Украинские пограничники 25 марта 2018 года задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода - в конце октября. Капитан Владимир Горбенко вернулся в Крым в начале февраля, его 10 месяцев удерживали на Украине. Арестованное судно "Норд" несколько раз пытались продать на Украине на электронных торгах, но они не состоялись.
Задержание российского судна Службой безопасности Украины. 25 июля 2019
25 июля, 15:11
Случаи задержания судов с российским экипажем в 2016-2019 годах
3082020
Обсудить 2
Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныЗадержание украинскими пограничниками российского судна "Норд"Азовское мореВоенно-морские силы УкраиныВ мире
Рекомендуем
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
На приеме у врача
Названы первые симптомы рака легких
Кот Виктор
Владелец толстого кота может стать акционером "Аэрофлота"
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
Москва и Эр-Рияд обсуждают условия вступления в силу контракта по С-400
Флаг России на горе Гасфорта в Севастополе
Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по "возвращению" Крыма
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали новые заявления Киева по Минским соглашениям
Мужчина во время прогулки в парке
Ученые выяснили, почему с возрастом растет живот
Логотип Android на экране
Пользователей Android предупредили об опасности беспроводных наушников
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией
Задержанные корабли ВМСУ буксируют из Керчи
"Смех и грех": депутат Рады высмеял состояние украинского флота
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому
Стоп-кадр из клипа Супер Жорика Хочу тибя любицца
Клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров на YouTube
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение по транзиту газа
Новорожденные дети
Ученый РАН: через десять лет треть населения будет нетрудоспособной
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве пропала журналистка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:07Спикер парламента Грузии предложил оппозиции начать дебаты в парламенте
20:04В Тульской области восемь человек пострадали в ДТП
20:04В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
19:00Ученые рассказали, чем различается мозг новичка и эксперта
18:59В Подмосковье замначальника отдела полиции заподозрили в мошенничестве
18:58В МИД Белоруссии рассказали о соглашении о взаимном признании виз с Россией
Лента новостейМолния