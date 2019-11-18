В Крыму предложили Киеву вернуть "Норд" после передачи украинских кораблей

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Украинские власти после передачи ей задержанных год назад за нарушение российской границы трех военных кораблей могли бы вернуться к вопросу возвращения Украинские власти после передачи ей задержанных год назад за нарушение российской границы трех военных кораблей могли бы вернуться к вопросу возвращения арестованного крымского сейнера "Норд" , заявил РИА Новости судовладелец, директор керченского кооператива "Колхоз имени 1 мая" Сергей Лесков.

Москва в понедельник передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы, сообщили в МИД РФ.

"Украина, получив обратно свои военные корабли, вполне может проявить добрую волю и вернуть рыбакам мирное судно "Норд". Экипаж судна не был браконьерами, все судовые документы и документы рыбаков были в полном порядке, лов тралом осуществляли в разрешенном квадрате в водах общего пользования на основе действующего соглашения между Россией и Украиной", - сказал Лесков.

По его словам, "Норд" - это единственное судно рыбколхоза. "Мы безвинно пострадали от отсутствия простого понимания между нашими странами, не получив помощи или компенсации", - подчеркнул Лесков.

По его словам, Украина несколько раз пыталась продать арестованный "Норд", но ни у кого нет желания "связываться с этой историей".

"Чуть более года назад вернулся экипаж, позднее - вернулся капитан. Сейчас очередь вернуть "Норд" домой. Даже если после возвращения судно не будет подлежать восстановлению, мы будем держать его как музей, как "Аврору" наших дней", - подчеркнул Лесков.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России , вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.