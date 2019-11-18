Глава Каталонии отказался выполнять приказ ЦИК, назвав его незаконным

Здание женералитета с лозунгом в поддержку каталонских политиков, оказавшихся на скамье подсудимых в связи с проведением незаконного референдума о независимости

МАДРИД, 18 ноя – РИА Новости. Председатель каталонского женералитета Председатель каталонского женералитета Ким Торра , по делу которого в понедельник в Барселоне проходят судебные слушания, заявил, что отказался выполнять распоряжение ЦИК Испании , поскольку считал его незаконным.

В понедельник в Высшем суде Каталонии проходят слушания по делу о невыполнении Торрой распоряжений ЦИК накануне весенних избирательных кампаний. Он отказывался снять плакат со здания женералитета в поддержку каталонских политиков, которым были предъявлены обвинения в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году, а также другую символику движения за независимости накануне парламентских выборов, состоявшихся 28 апреля.

"Мы пришли к выводу, что это было недействительное, незаконное действие (распоряжение ЦИК – ред.), и на основании этого я действовал", - заявил он, отвечая на вопросы своего адвоката. Заседание суда транслирует телеканал 24 Horas

"Я никогда не дам приказа, чтобы кто-либо снял ленту (желтая лента – символ в поддержку каталонских политиков, которые проходят по делам, связанным с проведением референдума в 2017 году), эстеладу (неофициальный флаг независимой Каталонии) или любой символ, который считают, может быть на здании", - заявил Торра. В противном случае, считает он, "можно говорить о цензуре или нарушении прав". "Это (решение ЦИК – ред.) было цензурой, и я не был расположен допустить этого", - добавил глава женералитета.

Торра отказался отвечать на вопросы сторон обвинения – прокуратуры и партии VOX.

Глава женералитета напомнил, что оспорил распоряжения ЦИК, подал жалобу на членов избиркома, обвинив их в злоупотреблении властью, однако решения по его жалобе до сих пор нет. "Меня удивляет, что проходит этот суд, когда процесс еще не закончен", - добавил он.

Торра также заявил, что он как глава женералитета не подчиняется напрямую ЦИК.

По словам Торры, он считал, что резиденция правительства Каталонии "была важным (местом – ред.) для выражения мнения большинства каталонского общества". "ЦИК хочет поставить женералитет перед дилеммой: заставить его подчиниться незаконному действию или заставить совершить должностное преступление. Возможно, они совершили преступление принуждения", - добавил Торра.

Защита Торры ранее обратилась к суду с просьбой признать процесс недействительным, обвинив двух его членов в предвзятости, однако получила отказ.

Прокуратура требует лишить главу женералитета права занимать выборные и государственные должности на год и восемь месяцев и приговорить к штрафу в 30 тысяч евро. Общественным обвинителем выступает крайне правая партия VOX, которая требует приговорить его к двум годам лишения свободы и штрафу в 72 тысячи евро.

Слушания будут проходить в течение одного дня. Решение должно быть принято в ближайшие недели. В случае обвинительного приговора Торра сможет обжаловать вердикт в Верховном суде Испании.

Если Высший суд Каталонии признает Торру виновным и удовлетворит требование прокуратуры о лишении его права занимать выборные должности, а Верховный суд подтвердит это решение, то это грозит новым витком политического кризиса в автономном сообществе, который может завершиться проведением досрочных выборов.