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РИА Новости

Глава Каталонии отказался выполнять приказ ЦИК, назвав его незаконным

14:00 18.11.2019 (обновлено: 15:29 18.11.2019)
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© РИА Новости / Елена ШестернинаЗдание женералитета с лозунгом в поддержку каталонских политиков, оказавшихся на скамье подсудимых в связи с проведением незаконного референдума о независимости
Здание женералитета с лозунгом в поддержку каталонских политиков, оказавшихся на скамье подсудимых в связи с проведением незаконного референдума о независимости
© РИА Новости / Елена Шестернина
МАДРИД, 18 ноя – РИА Новости. Председатель каталонского женералитета Ким Торра, по делу которого в понедельник в Барселоне проходят судебные слушания, заявил, что отказался выполнять распоряжение ЦИК Испании, поскольку считал его незаконным.
В понедельник в Высшем суде Каталонии проходят слушания по делу о невыполнении Торрой распоряжений ЦИК накануне весенних избирательных кампаний. Он отказывался снять плакат со здания женералитета в поддержку каталонских политиков, которым были предъявлены обвинения в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году, а также другую символику движения за независимости накануне парламентских выборов, состоявшихся 28 апреля.
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"Мы пришли к выводу, что это было недействительное, незаконное действие (распоряжение ЦИК – ред.), и на основании этого я действовал", - заявил он, отвечая на вопросы своего адвоката. Заседание суда транслирует телеканал 24 Horas.
"Я никогда не дам приказа, чтобы кто-либо снял ленту (желтая лента – символ в поддержку каталонских политиков, которые проходят по делам, связанным с проведением референдума в 2017 году), эстеладу (неофициальный флаг независимой Каталонии) или любой символ, который считают, может быть на здании", - заявил Торра. В противном случае, считает он, "можно говорить о цензуре или нарушении прав". "Это (решение ЦИК – ред.) было цензурой, и я не был расположен допустить этого", - добавил глава женералитета.
Торра отказался отвечать на вопросы сторон обвинения – прокуратуры и партии VOX.
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Глава женералитета напомнил, что оспорил распоряжения ЦИК, подал жалобу на членов избиркома, обвинив их в злоупотреблении властью, однако решения по его жалобе до сих пор нет. "Меня удивляет, что проходит этот суд, когда процесс еще не закончен", - добавил он.
Торра также заявил, что он как глава женералитета не подчиняется напрямую ЦИК.
По словам Торры, он считал, что резиденция правительства Каталонии "была важным (местом – ред.) для выражения мнения большинства каталонского общества". "ЦИК хочет поставить женералитет перед дилеммой: заставить его подчиниться незаконному действию или заставить совершить должностное преступление. Возможно, они совершили преступление принуждения", - добавил Торра.
Защита Торры ранее обратилась к суду с просьбой признать процесс недействительным, обвинив двух его членов в предвзятости, однако получила отказ.
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Прокуратура требует лишить главу женералитета права занимать выборные и государственные должности на год и восемь месяцев и приговорить к штрафу в 30 тысяч евро. Общественным обвинителем выступает крайне правая партия VOX, которая требует приговорить его к двум годам лишения свободы и штрафу в 72 тысячи евро.
Слушания будут проходить в течение одного дня. Решение должно быть принято в ближайшие недели. В случае обвинительного приговора Торра сможет обжаловать вердикт в Верховном суде Испании.
Если Высший суд Каталонии признает Торру виновным и удовлетворит требование прокуратуры о лишении его права занимать выборные должности, а Верховный суд подтвердит это решение, то это грозит новым витком политического кризиса в автономном сообществе, который может завершиться проведением досрочных выборов.
Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих признали виновными в неподчинении, они получили штрафы. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.
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