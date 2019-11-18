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РИА Новости

В ГИБДД ответили на заявление ООН о смертности на дорогах

13:59 18.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Причины смертности на дорогах, перечисленные в ООН, характерны для всех стран Европы, с которыми Россию тяжело сравнивать из-за ее размеров, сообщил в понедельник журналистам начальник Госавтоинспекции РФ Михаил Черников.
Ранее спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт заявил РИА Новости, что к высокой смертности на российских дорогах приводят изъяны в образовании водителей и пешеходов, езда за рулем в пьяном виде, использование водителями телефонов и недостатки в правовом преследовании нарушителей.
"У нас очень большая протяженность дорог – более 1,5 миллионов километров. Конечно, РФ очень тяжело сравнивать с теми странами, которые имеют поменьше площади и протяженность автомобильных дорог. Но в целом в РФ по этому году – практически на 1,5 тысячи снижение погибших на дорогах имеем. То, что сегодня озвучил Жан Тодт, эти проблемы глобально рассматриваются на площадке ООН. Такие проблемы существуют во всех странах Европы", - сказал Черников.
Он подчеркнул, что пьяное вождение и использование гаджетов за рулем - общая проблема для всех стран. "В соцсетях, переписываются, смотрят различные сайты, двигаясь за рулем. Это, конечно же, очень опасно. И пока сегодня инструментарий основной в мировом сообществе не дан", - добавил Черников.
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Жан ТодтМихаил ЧерниковГИБДД МВД РФООНРоссияОбщество
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