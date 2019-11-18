В ГИБДД ответили на заявление ООН о смертности на дорогах

"У нас очень большая протяженность дорог – более 1,5 миллионов километров. Конечно, РФ очень тяжело сравнивать с теми странами, которые имеют поменьше площади и протяженность автомобильных дорог. Но в целом в РФ по этому году – практически на 1,5 тысячи снижение погибших на дорогах имеем. То, что сегодня озвучил Жан Тодт, эти проблемы глобально рассматриваются на площадке ООН. Такие проблемы существуют во всех странах Европы", - сказал Черников.