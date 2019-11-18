В профильном комитете ГД оценили изменения в структуре управления "Яндекса"

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Фонд общественных интересов в структуре управления " Фонд общественных интересов в структуре управления " Яндекса " позволит управлять компанией на основе решений, отвечающих ожиданиям российских пользователей и интересам национальной безопасности, считает глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин

Ранее "Яндекс" заявил, что создает в структуре управления Фонд общественных интересов (Public Interests Foundation), которому будет передана от Сбербанка "золотая акция" интернет-компании. Предполагается, что фонд сможет выдвинуть двух из 12 членов в совет директоров "Яндекса" и участвовать в принятии решений в рамках определенного списка вопросов - в частности, согласование сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках.

"Яндекс" является безусловным лидером российской IT-индустрии, создав экосистему из более чем 90 сервисов, охватывающих различные сферы жизни современного общества. Можно только приветствовать заявленные изменения, поскольку создаваемая некоммерческая организация "Фонд общественных интересов" позволит осуществлять управление компанией на основе сбалансированных решений, отвечающих ожиданиям российских пользователей и интересам национальной безопасности", - сказал Левин журналистам.

По его словам, практика показывает, что решения, выработанные на основе саморегулирования, органично дополняют действующие нормы законодательства.

"Участие в совете директоров фонда представителей пяти ведущих университетов усилит позиции Яндекса на высококонкурентном мировом рынке", - полагает глава думского комитета.