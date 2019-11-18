Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T13:54Z
https://ria.ru/20191118/1561067251.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149450/00/1494500090_0:261:5001:3074_1036x0_80_0_0_09afbcd14bf66019f843b0732890542c.jpg
РИА Новости

В профильном комитете ГД оценили изменения в структуре управления "Яндекса"

13:52 18.11.2019 (обновлено: 13:54 18.11.2019)
243
© РИА Новости / Владимир ПесняЗдание компании "Яндекс" в Москве
Здание компании Яндекс в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Здание компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Фонд общественных интересов в структуре управления "Яндекса" позволит управлять компанией на основе решений, отвечающих ожиданиям российских пользователей и интересам национальной безопасности, считает глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Ранее "Яндекс" заявил, что создает в структуре управления Фонд общественных интересов (Public Interests Foundation), которому будет передана от Сбербанка "золотая акция" интернет-компании. Предполагается, что фонд сможет выдвинуть двух из 12 членов в совет директоров "Яндекса" и участвовать в принятии решений в рамках определенного списка вопросов - в частности, согласование сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках.
Дмитрий Песков
13:02
Песков: "Яндекс" не согласовывал корпоративные изменения с Кремлем
"Яндекс" является безусловным лидером российской IT-индустрии, создав экосистему из более чем 90 сервисов, охватывающих различные сферы жизни современного общества. Можно только приветствовать заявленные изменения, поскольку создаваемая некоммерческая организация "Фонд общественных интересов" позволит осуществлять управление компанией на основе сбалансированных решений, отвечающих ожиданиям российских пользователей и интересам национальной безопасности", - сказал Левин журналистам.
По его словам, практика показывает, что решения, выработанные на основе саморегулирования, органично дополняют действующие нормы законодательства.
Стенд ПАО Сбербанк России
10:23
Сбербанк получил обращение Яндекса с просьбой вернуть ему "золотую акцию"
"Участие в совете директоров фонда представителей пяти ведущих университетов усилит позиции Яндекса на высококонкурентном мировом рынке", - полагает глава думского комитета.
Изменения в "Яндексе" должны быть одобрены на внеочередном собрании акционеров 20 декабря 2019 года. Как отмечала компания, предлагаемая структура соблюдает баланс всех сторон: учитывает общественные интересы, интересы публичных акционеров, сотрудников и пользователей, при этом не влияет на операционную деятельность компании.
1000000
Обсудить 0
ЯндексЛеонид ЛевинГосдума РФРоссияТехнологииЭкономика
Рекомендуем
Логотип телеканала RT
RT ждет объяснения причин отключения канала от вещания в Эквадоре
Дмитрий Песков
Песков: "Яндекс" не согласовывал корпоративные изменения с Кремлем
Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Комитет Госдумы одобрил проект о распространении налога для самозанятых
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле воздержались от оценки выводов следственной комиссии по МН17
Здание женералитета с лозунгом в поддержку каталонских политиков, оказавшихся на скамье подсудимых в связи с проведением незаконного референдума о независимости
Глава Каталонии отказался выполнять приказ ЦИК, назвав его незаконным
Офис компании Яндекс в Москве
"Яндекс" поддержал отзыв законопроекта о значимых интернет-ресурсах
Картину Боттичелли Мадонна делла Лоджиа привезли во Владивосток
Эрмитаж застраховал картину Боттичелли на три миллиона евро
Офис компании Яндекс в Москве
В Кремле внимательно наблюдают за корпоративными изменениями в "Яндексе"
Стела на въезде в Белоруссию
В Кремле оценили возможное упрощение визового режима между Белоруссией и ЕС
Инспектор ГИБДД
В ГИБДД ответили на заявление ООН о смертности на дорогах
Якутск
Жители Якутска исполнят древний танец по случаю одобрения моста через Лену
банк Открытие
Банк "Открытие" восстановил работу мобильного приложения после сбоя
Певец Егор Крид
Роскомнадзор приостановил аккредитацию экспертов, проверявших песни Крида
Патриарх Александрийский Феодор II
Кипрский архиерей не поддержал поминовение Епифания патриархом Александрии
Московский кремль
В Кремле рассказали о подготовке к саммиту в "нормандском формате"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:37Спецпосланник ООН сообщил об авиаударе по фабрике в Ливии
20:25Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в двух обстрелах
20:22В Тбилиси трех человек госпитализировали после разгона митинга
20:07Спикер парламента Грузии предложил оппозиции начать дебаты
20:05В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
20:04В Тульской области восемь человек пострадали в ДТП
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
Лента новостейМолния