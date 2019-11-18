"Яндекс" хочет поменять структуру управления компанией

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. "Яндекс" создает в структуре управления Фонд общественных интересов, говорится в сообщении "Яндекса".
Ему передадут "золотую акцию", которая в настоящий момент принадлежит Сбербанку и позволяет блокировать консолидацию 25% акций "Яндекса" в руках одного инвестора.
У Фонда будет ограниченный круг полномочий. Он будет согласовывать:
—сделки по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках;
—изменения в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей;
—передачу интеллектуальной собственности
—возможные партнерства компании с правительствами других стран, если таковые будут.
Также фонд сможет выдвигать не более двух из 12 членов в совет директоров. Возможности влиять на операционную, стратегическую и экономическую деятельность компании у него не будет. Но при этом в исключительных случаях Фонд имеет право временно заменить руководителя российского "Яндекса".
"Предлагаемая структура соблюдает баланс всех сторон: учитывает общественные интересы, интересы публичных акционеров, сотрудников и пользователей и не влияет на операционную деятельность компании", — приводятся в сообщении слова главы совета директоров "Яндекса" Джона Бойнтона.
Изменения должны одобрить на внеочередном собрании акционеров, которое состоится 20 декабря 2019 года.