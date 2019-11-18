Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T16:49Z
https://ria.ru/20191118/1561055600.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155525/20/1555252037_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_7f04c6ba5d0927e7db25039d0a2f1a51.jpg
РИА Новости

"Яндекс" хочет поменять структуру управления компанией

10:21 18.11.2019 (обновлено: 16:49 18.11.2019)
12105
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. "Яндекс" создает в структуре управления Фонд общественных интересов, говорится в сообщении "Яндекса".
Ему передадут "золотую акцию", которая в настоящий момент принадлежит Сбербанку и позволяет блокировать консолидацию 25% акций "Яндекса" в руках одного инвестора.
У Фонда будет ограниченный круг полномочий. Он будет согласовывать:
сделки по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках;
изменения в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей;
передачу интеллектуальной собственности
возможные партнерства компании с правительствами других стран, если таковые будут.
Также фонд сможет выдвигать не более двух из 12 членов в совет директоров. Возможности влиять на операционную, стратегическую и экономическую деятельность компании у него не будет. Но при этом в исключительных случаях Фонд имеет право временно заменить руководителя российского "Яндекса".
Логотип ПАО Сбербанк России в конгрессно-выставочном центре Экспофорум, где проходит Петербургский международный экономический форум 2019
16 июля, 13:39
Сбербанк не планирует разрывать сотрудничество с "Яндексом"
"Предлагаемая структура соблюдает баланс всех сторон: учитывает общественные интересы, интересы публичных акционеров, сотрудников и пользователей и не влияет на операционную деятельность компании", — приводятся в сообщении слова главы совета директоров "Яндекса" Джона Бойнтона.
Изменения должны одобрить на внеочередном собрании акционеров, которое состоится 20 декабря 2019 года.
193132118
Обсудить 1
ЯндексСбербанк РоссииМоскваЭкономика
Популярные комментарии
Это их личные дела ! Нам то что с этой информации ?
18 ноября, 12:52
yangibon
3730003
Рекомендуем
Стенд ПАО Сбербанк России
Сбербанк получил обращение Яндекса с просьбой вернуть ему "золотую акцию"
Денежные купюры: российский рубли и доллары
Эксперт прокомментировал сообщения об успехах России в отказе от доллара
Утилизация использованных батареек
Эколог оценил российский рынок переработки батареек в 40 миллиардов рублей
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение по транзиту газа
Молоток судьи
Суд взыскал с "Нового потока" 16 миллионов долларов долга по кредитам МКБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией
Российский флаг
Китайские СМИ рассказали о четырех слабых сторонах России
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
Продажа сигарет
В России упал спрос на сигареты
Новогодние подарки под елкой
"Миссия невыполнима": в Сети поразились требованиям девочки на Рождество
Дмитрий Песков
Песков: "Яндекс" не согласовывал корпоративные изменения с Кремлем
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому
Задержанные корабли ВМСУ буксируют из Керчи
Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей
Кот Виктор
Владелец толстого кота может стать акционером "Аэрофлота"
Доллары
Компания HP отклонила предложение Xerox о покупке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:25Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в двух обстрелах
20:22В Тбилиси трех человек госпитализировали после разгона митинга
20:07Спикер парламента Грузии предложил оппозиции начать дебаты
20:05В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
20:04В Тульской области восемь человек пострадали в ДТП
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
19:00Ученые рассказали, чем различается мозг новичка и эксперта
Лента новостейМолния