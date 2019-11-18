"Яндекс" хочет поменять структуру управления компанией

сделки по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках;

Также фонд сможет выдвигать не более двух из 12 членов в совет директоров. Возможности влиять на операционную, стратегическую и экономическую деятельность компании у него не будет. Но при этом в исключительных случаях Фонд имеет право временно заменить руководителя российского "Яндекса".