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РИА Новости

В Кремле оценили возможное упрощение визового режима между Белоруссией и ЕС

13:42 18.11.2019 (обновлено: 13:44 18.11.2019)
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Белоруссию
Стела на въезде в Белоруссию
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Стела на въезде в Белоруссию. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Особый режим пересечения российско-белорусской границы должен учитываться при переговорах Белоруссии и ЕС об упрощении визовых правил, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В данном случае тот режим, который существует между нами, он, конечно, должен учитываться при соответствующих переговорах. И здесь на этот счет у нас есть контакты, где эта тема должна обсуждаться в случае дальнейшей реализации этих планов", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия усиливать контроль на российско-белорусской границе в случае, если ЕС и Белоруссия упростят визовый режим.
Заграничный паспорт гражданина РФ
13:14
В Кремле сожалеют, что переговоры о визовом режиме с Евросоюзом заморожены
Белоруссия и ЕС с 2014 года проводили консультации по проектам соглашений об упрощении визовых формальностей и реадмиссии.
Соглашение об облегчении визовых процедур касается сроков пребывания не более чем 90 дней, визовый сбор составит 35 евро, от которого будут освобождены дети в возрасте до 12 лет, инвалиды, члены официальных делегаций, учащиеся, студенты и аспиранты, представители организаций гражданского общества, гуманитарных организаций, а также лица, участвующие в научной, культурной, художественной и спортивной деятельности. Проектом также предусмотрены упрощенные правила выдачи многократных виз для членов официальных делегаций, участников научных, культурных, официальных обменных программ, международных спортивных мероприятий, журналистов и студентов.
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ЕвросоюзДмитрий ПесковБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Сейчас начнутся вопли, Батька нас предал, он диктатор узурпирующий белорусов. А спросите самих белорусов какой путь им ближе кремлёвыский с повышение пенсионнного возраста, налогов, нереальных кредитов и т.д. или пусть ЕС, хоть там и тоже всё не идеально? Референдум после батьки всё расставит на свои места. России нечего предложить белоруссии кроме как перейти на тот же пенсионный возраст, те же кредиты, налоги и т.д. зато по 3 церкви в день.
18 ноября, 13:59
ИРИван Русский
10100117
А тут двух мнений быть не может: либо придется восстанавливать погранконтроль с Белоруссией, либо принимать аналогичные соглашения по визам с ЕС. А как иначе-то? Если белорусы начнут раздавать визы на въезд к себе, то как НАМ отследить перемещения въехавших дальше на восток?
18 ноября, 13:49
Von Stirliz
1300003
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