В Кремле оценили возможное упрощение визового режима между Белоруссией и ЕС

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Особый режим пересечения российско-белорусской границы должен учитываться при переговорах Белоруссии и ЕС об упрощении визовых правил, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В данном случае тот режим, который существует между нами, он, конечно, должен учитываться при соответствующих переговорах. И здесь на этот счет у нас есть контакты, где эта тема должна обсуждаться в случае дальнейшей реализации этих планов", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия усиливать контроль на российско-белорусской границе в случае, если ЕС и Белоруссия упростят визовый режим.
Белоруссия и ЕС с 2014 года проводили консультации по проектам соглашений об упрощении визовых формальностей и реадмиссии.
Соглашение об облегчении визовых процедур касается сроков пребывания не более чем 90 дней, визовый сбор составит 35 евро, от которого будут освобождены дети в возрасте до 12 лет, инвалиды, члены официальных делегаций, учащиеся, студенты и аспиранты, представители организаций гражданского общества, гуманитарных организаций, а также лица, участвующие в научной, культурной, художественной и спортивной деятельности. Проектом также предусмотрены упрощенные правила выдачи многократных виз для членов официальных делегаций, участников научных, культурных, официальных обменных программ, международных спортивных мероприятий, журналистов и студентов.