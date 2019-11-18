В Кремле оценили возможное упрощение визового режима между Белоруссией и ЕС

Белоруссия и ЕС с 2014 года проводили консультации по проектам соглашений об упрощении визовых формальностей и реадмиссии.

Соглашение об облегчении визовых процедур касается сроков пребывания не более чем 90 дней, визовый сбор составит 35 евро, от которого будут освобождены дети в возрасте до 12 лет, инвалиды, члены официальных делегаций, учащиеся, студенты и аспиранты, представители организаций гражданского общества, гуманитарных организаций, а также лица, участвующие в научной, культурной, художественной и спортивной деятельности. Проектом также предусмотрены упрощенные правила выдачи многократных виз для членов официальных делегаций, участников научных, культурных, официальных обменных программ, международных спортивных мероприятий, журналистов и студентов.