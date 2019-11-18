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РИА Новости

Евросоюз решил упростить визовый режим с Белоруссией

11:43 18.11.2019 (обновлено: 16:50 18.11.2019)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинск
Минск
© Sputnik / Виктор Толочко
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Минск. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Совет ЕС подпишет с Белоруссией соглашение об упрощении выдачи виз, свидетельствует обнародованный в понедельник документ.
В опубликованном в Официальном журнале решении указано, что "настоящим председатель Совета уполномочен назначить лицо, уполномоченное подписать соглашение".
Ранее белорусское внешнеполитическое ведомство сообщило, что президент Александр Лукашенко также решил подписать соглашения с ЕС об упрощении выдачи виз и о реадмиссии. Как отмечалось, Белоруссия ожидает сигнала от ЕС о завершении необходимых процедур с их стороны, после чего будет определена "конкретная модальность" подписания документов. Они заключаются пакетом.
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
22 октября, 13:16Союзное государство
В российском МИД рассказали о судьбе договора с Минском о признании виз
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Александр ЛукашенкоБрюссельЕвросоюзМинскБелоруссияВ мире
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