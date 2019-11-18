Евросоюз решил упростить визовый режим с Белоруссией

Ранее белорусское внешнеполитическое ведомство сообщило, что президент Александр Лукашенко также решил подписать соглашения с ЕС об упрощении выдачи виз и о реадмиссии. Как отмечалось, Белоруссия ожидает сигнала от ЕС о завершении необходимых процедур с их стороны, после чего будет определена "конкретная модальность" подписания документов. Они заключаются пакетом.