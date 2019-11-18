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РИА Новости

Эксперт заявил о необходимости отмены декриминализации домашнего насилия

13:33 18.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАнтон Цветков
Антон Цветков
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Антон Цветков. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Для реальной защиты граждан от домашнего насилия нужно отменить его декриминализацию, заявил РИА Новости лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков, комментируя информацию РБК, согласно которой депутаты Госдумы предложили поправки к законопроекту о домашнем насилии, добавив определение преследования.
Цветков отметил, что декриминализация домашнего насилия в РФ привела к увеличению числа подобных преступлений, поэтому закон, защищающий, прежде всего, женщин, детей и пожилых людей от насилия в семье, безусловно, нужен.
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"Но важно понимать, что в законопроекте можно прописать многие моменты, дать четкие определения разным действиям – но если не будет реальной ответственности в КоАП и УК, то все это останется декларацией, и граждан мы не защитим. Необходимо реально защитить людей от бытового насилия. И для этого, прежде всего, нужно отменить его декриминализацию", - сказал собеседник агентства.
Он предложил ввести "охранный ордер", который будет назначаться судом и обязывать полицию информировать работодателя обо всех фактах насилия в отношении членов семьи, предоставлять жертвам насилия государственную защиту, провести мониторинг и определить норматив по количеству кризисных центров в регионах, куда могут обратиться пострадавшие женщины.
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Вступивший в силу в 2017 году закон перевел побои близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения, если такой проступок совершен впервые. В октябре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Совфед планирует к 1 декабря подготовить ряд законопроектов, направленных на борьбу с семейным насилием в России.
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Антон Цветков ("Сильная Россия")Госдума РФРоссияОбщество
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