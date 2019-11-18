В Совфеде предложили не менять время продажи алкоголя

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Время продажи алкоголя должны определять регионы, как это и происходит сейчас, на федеральном уровне базовое законодательство менять не нужно, считает глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Общероссийский народный фронт предложил на федеральном уровне сократить время продажи алкоголя на один час - до 22.00, написала в понедельник газета "Известия". Сейчас в России разрешены продажи алкоголя с 8.00 до 23.00, однако отдельные регионы могут самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения по времени. Например, в Санкт-Петербурге уже несколько лет в легальной рознице нельзя купить спиртное после 22.00.
"То, что нужно снижать порог доступности алкогольной продукции, это очевидно. Но решает ли этот час проблему?" - сказал Рязанский РИА Новости.
Он полагает, что базовое законодательство менять не следует, учитывая, что регионы сами устанавливают время продажи алкоголя. "Регионы сами лучше справляются с этой задачей, учитывая все особенности, световой день и другие факторы", - полагает законодатель.
Рязанский считает, что последнее слово должно оставаться за субъектами РФ.