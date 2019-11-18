В Совфеде предложили не менять время продажи алкоголя

"То, что нужно снижать порог доступности алкогольной продукции, это очевидно. Но решает ли этот час проблему?" - сказал Рязанский РИА Новости.

Он полагает, что базовое законодательство менять не следует, учитывая, что регионы сами устанавливают время продажи алкоголя. "Регионы сами лучше справляются с этой задачей, учитывая все особенности, световой день и другие факторы", - полагает законодатель.