Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T13:48Z
https://ria.ru/20191118/1561063080.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/93788/22/937882200_0:155:3005:1845_1036x0_80_0_0_712ce9663b9662a1984b926071c41e37.jpg
РИА Новости

В Кремле внимательно наблюдают за корпоративными изменениями в "Яндексе"

13:03 18.11.2019 (обновлено: 13:48 18.11.2019)
481
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Кремле внимательно наблюдают за корпоративными изменениями в "Яндексе", удовлетворены тем, что руководство компании признало ее особую ответственность, и считают в целом необходимым найти золотую середину между интересами государства в плане обеспечения безопасности и интересами нормального развития отрасли, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Яндекс" в понедельник объявил о создании в структуре управления Фонда общественных интересов (Public Interests Foundation), которому будет передана от Сбербанка "золотая акция" интернет-компании. Предполагается, что фонд сможет выдвинуть двух из 12 членов в совет директоров "Яндекса" и участвовать в принятии решений в рамках определенного списка вопросов, включая согласование сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
25 октября, 23:39
Орешкин похвалил "Яндекс", обсуждая законопроект о значимых информресурсах
Изменения должны быть одобрены на внеочередном собрании акционеров 20 декабря 2019 года. Как отмечала компания, предлагаемая структура соблюдает баланс всех сторон: учитывает общественные интересы, интересы публичных акционеров, сотрудников и пользователей, при этом не влияет на операционную деятельность компании.
"Мы, действительно, с большим вниманием наблюдаем за этими решениями, потому что компания системообразующая в своей отрасли и чрезвычайно важна с точки зрения нашего инновационного будущего и всего развития нашей экономики", - сказал Песков. Он добавил, что в Кремле внимательно наблюдают за этими процессами, но не имеют никакого права в них вмешиваться. Песков также указал, что не видит прямой связи между происходящими в "Яндексе" изменениями с законопроектом о значимых IT-ресурсах.
Дмитрий Песков
13:02
Песков: "Яндекс" не согласовывал корпоративные изменения с Кремлем
Законопроект, внесенный в Госдуму в конце июля, предполагает, что владеть значимым для информационной инфраструктуры РФ ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней должна быть ограничена 20%. К таким компаниям относится, в том числе, "Яндекс". Законопроект в изначальном виде подвергся критике со стороны и кабмина, и самой отрасли. После чего правительство предложило ряд доработок, в частности ограничить долю иностранного владения не 20%, а 50% минус одной голосующей акцией.
"Да, действительно, скажем так, это одна субстанция, но в данном случае вызывает удовлетворение признание руководством "Яндекса" того, что компания уже достаточно большая, чтобы нести особую ответственность и чтобы понимать, что ее деятельность находится также в поле особого внимания государства", - отметил Песков.
Он также напомнил, что прохождение данного законопроекта на днях комментировал президент России Владимир Путин. "И позиция простая. Действительно, здесь должна быть найдена золотая середина между интересами государства в плане обеспечения его интересов и безопасности в разных отраслях экономики, которые все больше и больше врастают в цифровую среду, а также интересами развития тех компаний, которые никоим образом не должны ограничиваться, и наоборот, для них должны быть созданы условия для конкурентного нормального развития", - сказал пресс-секретарь главы государства.
631020
Обсудить 1
ЯндексДмитрий ПесковРоссияЭкономика
Рекомендуем
Дмитрий Песков
Песков: "Яндекс" не согласовывал корпоративные изменения с Кремлем
Логотип телеканала RT
RT ждет объяснения причин отключения канала от вещания в Эквадоре
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
В Кремле прокомментировали передачу Украине кораблей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
В Киеве допустили проведение голосования для переселенцев из Донбасса
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение по транзиту газа
Дмитрий Песков
В Кремле оценили перспективы подписания документов "нормандской четверкой"
Московский кремль
В Кремле рассказали о подготовке к саммиту в "нормандском формате"
Офис компании Яндекс в Москве
"Яндекс" хочет поменять структуру управления компанией
Окрестности города Якутска
Мэр Якутска отреагировала на сообщения о мосте через Лену
Заграничный паспорт гражданина РФ
В Кремле сожалеют, что переговоры о визовом режиме с Евросоюзом заморожены
Логотип оператора мобильной связи Билайн
ФАС выдала предписание за ненадлежащую рекламу интернета "Билайн"
Певец Егор Крид
Роскомнадзор приостановил аккредитацию экспертов, проверявших песни Крида
Стенд ПАО Сбербанк России
Сбербанк получил обращение Яндекса с просьбой вернуть ему "золотую акцию"
Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Макрон провели телефонный разговор
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:07Спикер парламента Грузии предложил оппозиции начать дебаты в парламенте
20:05В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
20:04В Тульской области восемь человек пострадали в ДТП
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
19:00Ученые рассказали, чем различается мозг новичка и эксперта
18:59В Подмосковье замначальника отдела полиции заподозрили в мошенничестве
18:58В МИД Белоруссии рассказали о соглашении о взаимном признании виз с Россией
Лента новостейМолния