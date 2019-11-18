МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Кремле внимательно наблюдают за корпоративными изменениями в В Кремле внимательно наблюдают за корпоративными изменениями в "Яндексе" , удовлетворены тем, что руководство компании признало ее особую ответственность, и считают в целом необходимым найти золотую середину между интересами государства в плане обеспечения безопасности и интересами нормального развития отрасли, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Яндекс" в понедельник объявил о создании в структуре управления Фонда общественных интересов (Public Interests Foundation), которому будет передана от Сбербанка "золотая акция" интернет-компании. Предполагается, что фонд сможет выдвинуть двух из 12 членов в совет директоров "Яндекса" и участвовать в принятии решений в рамках определенного списка вопросов, включая согласование сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках.

Изменения должны быть одобрены на внеочередном собрании акционеров 20 декабря 2019 года. Как отмечала компания, предлагаемая структура соблюдает баланс всех сторон: учитывает общественные интересы, интересы публичных акционеров, сотрудников и пользователей, при этом не влияет на операционную деятельность компании.

"Мы, действительно, с большим вниманием наблюдаем за этими решениями, потому что компания системообразующая в своей отрасли и чрезвычайно важна с точки зрения нашего инновационного будущего и всего развития нашей экономики", - сказал Песков. Он добавил, что в Кремле внимательно наблюдают за этими процессами, но не имеют никакого права в них вмешиваться. Песков также указал, что не видит прямой связи между происходящими в "Яндексе" изменениями с законопроектом о значимых IT-ресурсах.

Законопроект, внесенный в Госдуму в конце июля, предполагает, что владеть значимым для информационной инфраструктуры РФ ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней должна быть ограничена 20%. К таким компаниям относится, в том числе, "Яндекс". Законопроект в изначальном виде подвергся критике со стороны и кабмина, и самой отрасли. После чего правительство предложило ряд доработок, в частности ограничить долю иностранного владения не 20%, а 50% минус одной голосующей акцией.

"Да, действительно, скажем так, это одна субстанция, но в данном случае вызывает удовлетворение признание руководством "Яндекса" того, что компания уже достаточно большая, чтобы нести особую ответственность и чтобы понимать, что ее деятельность находится также в поле особого внимания государства", - отметил Песков.