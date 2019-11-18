Аэропорт Благовещенска начал принимать рейсы, задержанные из-за снегопада

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 ноя - РИА Новости. Аэропорт Аэропорт Благовещенска начал принимать и отправлять рейсы, задержанные из-за снегопада, к отправке в Москву готовится борт авиакомпании "Nordwind Airlines", рассказала РИА Новости представитель минтранса Амурской области.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды задерживается прилет в Благовещенск шести рейсов: трех из Москвы, а также из Новосибирска, Южно-Сахалинска и Екатеринбурга.

"В 16:55 (10:55 мск) совершил посадку самолет авиакомпании "Nordwind Airlines" из столицы. Самолет готовится на вылет по маршруту Благовещенск-Москва", - сказала представитель минтранса региона.

Пассажиры рейсов авиакомпании "Сибирь" S7 из Новосибирска, из Москвы и компании "Уральские авиалинии" ожидают вылета в Благовещенск на запасном аэродроме в Хабаровске.