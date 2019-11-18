Ставропольский губернатор уволил своего представителя за грубость

ПЯТИГОРСК, 18 ноя - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уволил своего представителя в муниципалитете, который нагрубил посетителю во время приема граждан, сообщает пресс-служба главы региона.
"Был продемонстрирован опубликованный в социальной сети видеофрагмент личного приёма граждан, который проводил представитель губернатора в муниципальном образовании Константин Шишманиди. Глава края поставил на вид государственному служащему некорректный и резкий стиль ведения диалога с жителями", - говорится в сообщении.
Как отмечается, глава края уведомил Шишманиди о его освобождении от занимаемой должности.
"Такое поведение – показатель наихудшего отношения к людям, которые приходят к нам со своей болью. Это никак не соотносится с тем, что я требую от своей команды. Прошу всех очень внимательно отнестись к этой ситуации. К вам на приём приходят не для того, чтобы вы указывали на дверь, а для того, чтобы решить проблемы, которых очень много. Будете выгонять людей – буду выгонять вас", - сказал на совещании в правительстве региона Владимиров.
Шишманиди был назначен на пост представителя губернатора в Минераловодском городском округе, городах Пятигорске и Лермонтове в 2018 году.