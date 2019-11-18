В РСПП прокомментировали предупреждение об усилении санкций после Brexit

По его словам, "на сколько государство будет правила игры соблюдать с предприятиями, все же зависит от государства, как это решится. Все ведь это второстепенно — санкции и давление со стороны иностранных государств на наши компании, потому что рынок большой".

Якобашвили подчеркнул, что у бизнеса остаются рынки Индии, России и восточной Азии.

Кроме того, он считает, что бизнес справится с ужесточением санкций, если государство будет создавать благоприятные условия для российского бизнеса.

Член бюро правления РСПП подчеркнул, что "это самое главное, потому что наиболее болезненные ужесточения — это которые бизнес получает со свой стороны от своих".

Он отметил, что в бизнес привык к западным санкциям. Кроме того, по словам его, всегда существовали определенные проблемы с западными или восточными компаниями, которые всегда выражали "определенное недоверие".

"Главное, чтобы свои не давили. Если государство сможет соблюсти правила игры, не придавить собственный бизнес, значит все будет хорошо", — заявил Якобашвили.