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РИА Новости

В РСПП прокомментировали предупреждение об усилении санкций после Brexit

12:37 18.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Член бюро правления РСПП Давид Якобашвили в интервью "Говорит Москва" заявил, что российский бизнес сможет справиться с ужесточением санкций со стороны Англии после Brexit.
По его словам, "на сколько государство будет правила игры соблюдать с предприятиями, все же зависит от государства, как это решится. Все ведь это второстепенно — санкции и давление со стороны иностранных государств на наши компании, потому что рынок большой".
Якобашвили подчеркнул, что у бизнеса остаются рынки Индии, России и восточной Азии.
Кроме того, он считает, что бизнес справится с ужесточением санкций, если государство будет создавать благоприятные условия для российского бизнеса.
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Член бюро правления РСПП подчеркнул, что "это самое главное, потому что наиболее болезненные ужесточения — это которые бизнес получает со свой стороны от своих".
Он отметил, что в бизнес привык к западным санкциям. Кроме того, по словам его, всегда существовали определенные проблемы с западными или восточными компаниями, которые всегда выражали "определенное недоверие".

"Главное, чтобы свои не давили. Если государство сможет соблюсти правила игры, не придавить собственный бизнес, значит все будет хорошо", — заявил Якобашвили.

Ранее директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев в интервью РИА Новости заявил, что после Brexit существует вариант ужесточения санкций против России.
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Выход Британии из ЕвросоюзаСергей БеляевДавид ЯкобашвилиМИД РФРоссийский союз промышленников и предпринимателейВеликобританияРоссияЭкономика
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