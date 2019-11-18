Новый президент Шри-Ланки принес присягу в древнем буддийском храме

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 ноя - РИА Новости. Избранный президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса в понедельник принес присягу в древнем буддийском храме одного из трех священных городов в своей стране Анурадхапуры. Трансляцию этого события вели все федеральные телеканалы республики.

Выборы президента Шри-Ланки состоялись в субботу. По данным избиркома, победителем из этой гонки вышел Раджапакса, который набрал 52,25% голосов. Его ключевой соперник - кандидат от правящей партии Саджит Премадаса - смог заручиться поддержкой лишь 42% избирателей. Впрочем, еще до объявления официальных результатов он публично признал поражение на выборах и поздравил своего оппонента с победой.

Явка в субботнем голосовании стала одной из самых высоких за всю историю существования страны - почти 84%. Примечательно, что многие представители этнических и религиозных меньшинств: тамилы и мусульмане - отдали голоса за противника избранного президента Премадасу. Несмотря на это, Раджапакса объявил, что намерен как глава государства "служить всем ланкийцам без расовой или религиозной дискриминации".

Раджапакса прежде занимал должность замминистра обороны Шри-Ланки. Он стал известен после участия в разгроме тамильских сепаратистов на завершающем этапе гражданской войны, которая продолжалась здесь с 1983 по 2009 год. В своей предвыборной программе Раджапакса делал акцент на проведении экономических реформ и укреплении системы безопасности.

По мнению ряда аналитиков, во многом именно обещания улучшить безопасность в стране помогли Раджапаксе привлечь избирателей, напуганных после серии резонансных терактов, которые прогремели на Шри-Ланке весной текущего года.