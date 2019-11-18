В Госдуме прокомментировали новые заявления Киева по Минским соглашениям

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Заявление главы МИД Украины Заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что альтернативой минским соглашениям может стать операция по поддержанию мира, подтверждают, что Киеву нужен покоренный Донбасс , а не урегулированный конфликт, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек

"В каждом слове украинского министра сквозит курс на войну. Все эти завуалированные фразы о миссиях по поддержанию мира - это чёткий посыл участникам "нормандского" формата, что украинской власти нужна капитуляция жителей Донбасса, и никаких других вариантов они не рассматривают", - заявил парламентарий.

По его мнению, у киевских властей "найдутся сто отговорок, почему не работают минские соглашения, но главная причина по-прежнему одна - Киеву нужен покоренный Донбасс, а не урегулированный конфликт".

"Подобное заявление, сделанное накануне сообщений о встрече "нормандской" четверки показывает, что фраза "мир на Донбассе" у официального Киева вызывает отвращение", - полагает депутат.

Пристайко заявил в интервью "РБК-Украина", что альтернативой минским соглашениям может быть операция по поддержанию мира, которая вообще не предусмотрена минским процессом.