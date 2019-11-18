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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали новые заявления Киева по Минским соглашениям

12:11 18.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что альтернативой минским соглашениям может стать операция по поддержанию мира, подтверждают, что Киеву нужен покоренный Донбасс, а не урегулированный конфликт, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
"В каждом слове украинского министра сквозит курс на войну. Все эти завуалированные фразы о миссиях по поддержанию мира - это чёткий посыл участникам "нормандского" формата, что украинской власти нужна капитуляция жителей Донбасса, и никаких других вариантов они не рассматривают", - заявил парламентарий.
По его мнению, у киевских властей "найдутся сто отговорок, почему не работают минские соглашения, но главная причина по-прежнему одна - Киеву нужен покоренный Донбасс, а не урегулированный конфликт".
"Подобное заявление, сделанное накануне сообщений о встрече "нормандской" четверки показывает, что фраза "мир на Донбассе" у официального Киева вызывает отвращение", - полагает депутат.
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Пристайко заявил в интервью "РБК-Украина", что альтернативой минским соглашениям может быть операция по поддержанию мира, которая вообще не предусмотрена минским процессом.
Ранее министр говорил, что, если переговоры в минском формате по урегулированию конфликта не будут успешными, необходимо возвращаться к идее "миссии по поддержанию мира" с привлечением третьей силы к процессу урегулирования.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВадим ПристайкоРуслан БальбекДонбассМИД УкраиныГосдума РФРоссияУкраинаВ мире
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