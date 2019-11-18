УФА, 18 ноя – РИА Новости. Жители Жители Перми отравились едой в двух городских кафе, их состояние оценивается как средней тяжести, сообщили РИА Новости в Минздраве Пермского края.

По данным ведомства, в Перми 16 и 17 ноября "зарегистрирована неединичная заболеваемость острыми кишечными инфекциями". "Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением готового блюда, приобретенного в кафе "О-fit" и кафе "Овсянка". Все госпитализированы в инфекционные стационары города. По предварительным данным, у заболевших выделена ДНК Salmonella", - говорится в сообщении краевого Минздрава.

В Минздраве региона отказались назвать число пострадавших, но рассказали об их самочувствии. "Все госпитализированные остаются в клиниках, их состояние оценивается как средней тяжести. Всем оказывается необходимая помощь", - пояснили РИА Новости в ведомстве.