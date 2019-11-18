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РИА Новости

Жители Перми отравились едой в двух городских кафе

12:07 18.11.2019 (обновлено: 12:22 18.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
УФА, 18 ноя – РИА Новости. Жители Перми отравились едой в двух городских кафе, их состояние оценивается как средней тяжести, сообщили РИА Новости в Минздраве Пермского края.
По данным ведомства, в Перми 16 и 17 ноября "зарегистрирована неединичная заболеваемость острыми кишечными инфекциями". "Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением готового блюда, приобретенного в кафе "О-fit" и кафе "Овсянка". Все госпитализированы в инфекционные стационары города. По предварительным данным, у заболевших выделена ДНК Salmonella", - говорится в сообщении краевого Минздрава.
В Минздраве региона отказались назвать число пострадавших, но рассказали об их самочувствии. "Все госпитализированные остаются в клиниках, их состояние оценивается как средней тяжести. Всем оказывается необходимая помощь", - пояснили РИА Новости в ведомстве.
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Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю провело эпидемиологическое расследование. "Проведен отбор проб воды, пищевых продуктов и сырья, обследованы сотрудники кафе. Выявлены нарушения санитарного законодательства, в том числе по набору и площади помещений, условиям хранения готовой продукции. Деятельность предприятий общественного питания приостановлена", - говорится в сообщении краевого управления Роспотребнадзора.
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