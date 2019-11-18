Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-11-18T11:57Z
https://ria.ru/20191118/1561060154.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151119/76/1511197624_0:436:4288:2848_1036x0_80_0_0_c4f5599a181afd983a2a2caddaf46599.jpg
РИА Новости

Очищение от поврежденных клеток помогает восстановить сосуды при диабете

11:57 18.11.2019
1073
© Depositphotos / AnettaИзмерение сахара в крови
Измерение сахара в крови
© Depositphotos / Anetta
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Ученые выяснили, что стимулирование аутофагии — внутренней системы утилизации отходов организма — помогает излечить кровеносные сосуды диабетиков. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Physiology.
Аутофагия — это механизм, с помощью которого организм очищается от ненужных или поврежденных клеток с целью регенерации новых, более здоровых. Медики предполагали, что нарушение аутофагии каким-то образом связано с диабетом 2 типа, но не знали, как именно.
Ученые из медицинского колледжа университета Ёнсе в Сеуле предположили, что это приводит к дисфункции сосудов при диабете, значит, стимулирование аутофагии позволит улучшить их состояние.
Осложнения, связанные с кровеносными сосудами, — основной фактор риска для больных диабетом. Повреждения мелких сосудов глаз могут привести к слепоте, почек — к почечной недостаточности, нервов — к импотенции и диабетической стопе. Последнее, как правило, заканчивается ампутацией. Еще более тяжелые осложнения вызывают поражения крупных коронарных артерий и сосудов нижних конечностей.
Операция по коррекции зрения
7 ноября, 09:00РИА Наука
Диабет и слепота: ученые разработали систему для лечения глазного дна
Исследователи измерили диаметр мелких артерий у мышей с диабетом 2 типа. Оказалось, что функционирование большинства артерий было нарушено из-за ослабления процессов аутофагии.
Затем они вводили больным мышам и здоровым животным из контрольной группы рапамицин и трегалозу и смотрели, как действие препаратов, стимулирующих аутофагию, отразится на функции брыжеечной артерии.
Выяснилось, что миогенный ответ — способность мелких кровеносных сосудов реагировать на изменения внутрисосудистого давления, а также общий тонус сосудов после стимулирования существенно возрастали.
"Мы рады этим результатам. Наше исследование показывает, что нацеливание на аутофагию может стать стратегией для лечения сосудистых заболеваний у пациентов с диабетом 2 типа", — приводятся в пресс-релизе физиологического общества Великобритании слова первого автора исследования Су-Кьюн Чоя (Soo‐Kyoung Choi).
Это первое экспериментальное доказательство связи нарушения аутофагии и сосудистой дисфункции при диабете 2 типа, а также того, что стимулирование этого внутреннего механизма позволяет повысить защиту сосудов.
Зеленый чай
23 октября, 21:00РИА Наука
Зеленый чай запускает клеточные механизмы борьбы с диабетом, узнали ученые
1501000
Обсудить 0
РИА НаукаДиабетЗдоровьеОткрытия - РИА НаукаСеул
Рекомендуем
Истребитель Су-35
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских истребителей
Отказ от алкоголя
Ученые прогнозируют снижение потребления алкоголя в России в три раза
Употребление алкоголя
Ученые нашли новый способ борьбы с алкогольным поражением печени
Мужчина во время прогулки в парке
Ученые выяснили, почему с возрастом растет живот
Врач во время операции
Жителю Сахалина удалили опухоль на лице весом в полтора килограмма
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией
Геоглифы Наски
Ученые обнаружили на плато Наска рисунки "монстров"
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
В МИД Украины назвали альтернативу Минским соглашениям
Морозная погода в Москве
Москвичам пообещали резкое похолодание к концу недели
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко
Луценко: антикоррупционное бюро Украины "слило" США материалы дела Burisma
Депутат бундестага Александер Ной
Немецкий политик: в ФРГ до сих пор считают, что "русские должны склониться"
Эвенк на местном аэродроме
Мороз не страшен. Какие люди лучше всего переносят холод
Депутат бундестага Александер Ной
Немецкий политик призвал ЕС ввести санкции против США из-за Nord Stream — 2
Верующие, протестующие против лишения канонической Украинской православной церкви ее названия, у здания Верховной рады Украины в Киеве
Затулин рассказал о поведении греческих депутатов на Ассамблее православия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:07Спикер парламента Грузии предложил оппозиции начать дебаты
20:05В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
20:04В Тульской области восемь человек пострадали в ДТП
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
19:00Ученые рассказали, чем различается мозг новичка и эксперта
18:59В Подмосковье замначальника отдела полиции заподозрили в мошенничестве
18:58В МИД Белоруссии рассказали о соглашении о взаимном признании виз с Россией
Лента новостейМолния