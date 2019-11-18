Очищение от поврежденных клеток помогает восстановить сосуды при диабете

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Ученые выяснили, что стимулирование аутофагии — внутренней системы утилизации отходов организма — помогает излечить кровеносные сосуды диабетиков. Результаты исследования Ученые выяснили, что стимулирование аутофагии — внутренней системы утилизации отходов организма — помогает излечить кровеносные сосуды диабетиков. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Physiology.

Аутофагия — это механизм, с помощью которого организм очищается от ненужных или поврежденных клеток с целью регенерации новых, более здоровых. Медики предполагали, что нарушение аутофагии каким-то образом связано с диабетом 2 типа, но не знали, как именно.

Ученые из медицинского колледжа университета Ёнсе в Сеуле предположили, что это приводит к дисфункции сосудов при диабете, значит, стимулирование аутофагии позволит улучшить их состояние.

Осложнения, связанные с кровеносными сосудами, — основной фактор риска для больных диабетом. Повреждения мелких сосудов глаз могут привести к слепоте, почек — к почечной недостаточности, нервов — к импотенции и диабетической стопе. Последнее, как правило, заканчивается ампутацией. Еще более тяжелые осложнения вызывают поражения крупных коронарных артерий и сосудов нижних конечностей.

Исследователи измерили диаметр мелких артерий у мышей с диабетом 2 типа. Оказалось, что функционирование большинства артерий было нарушено из-за ослабления процессов аутофагии.

Затем они вводили больным мышам и здоровым животным из контрольной группы рапамицин и трегалозу и смотрели, как действие препаратов, стимулирующих аутофагию, отразится на функции брыжеечной артерии.

Выяснилось, что миогенный ответ — способность мелких кровеносных сосудов реагировать на изменения внутрисосудистого давления, а также общий тонус сосудов после стимулирования существенно возрастали.

"Мы рады этим результатам. Наше исследование показывает, что нацеливание на аутофагию может стать стратегией для лечения сосудистых заболеваний у пациентов с диабетом 2 типа", — приводятся в пресс-релизе физиологического общества Великобритании слова первого автора исследования Су-Кьюн Чоя (Soo‐Kyoung Choi).