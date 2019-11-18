Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T16:50Z
https://ria.ru/20191118/1561059843.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/148366/75/1483667565_0:144:3505:2115_1036x0_80_0_0_2788625bb870df4d4a1b565366966097.jpg
РИА Новости

Немецкий политик призвал ЕС ввести санкции против США из-за Nord Stream — 2

11:53 18.11.2019 (обновлено: 16:50 18.11.2019)
5315
© AP Photo / Burhan OzbiliciДепутат бундестага Александер Ной
Депутат бундестага Александер Ной
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Депутат бундестага Александер Ной. Архивное фото
БЕРЛИН, 18 ноя – РИА Новости. Германия и ЕС должны ввести встречные санкции против США в случае реализации Вашингтоном обещанного пакета мер экстерриториального значения против компаний-участников проекта Nord Stream-2 ("Северный поток-2"), заявил в интервью РИА Новости официальный представитель фракции "Левые" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.
Проект "Северный поток-2" реализует компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является российский "Газпром". Европейские партнеры - британско-нидерландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и германские Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".
Строительство газопровода Северный поток-2
14 ноября, 02:28
Эксперт оценил принятие в ФРГ закона по "Северному потоку-2"
"Мы призываем к встречным санкциям против США. Нужно, конечно, тщательно обдумать, как эти встречные санкции могли бы выглядеть, но если, к примеру, США введут санкции против немецких или швейцарских компаний, которые участвуют в прокладке труб в Балтийском море, то ЕС или Германия должны ввести соответствующие встречные санкции, которые затрагивают импорт или товары США. Нам в Европе не нужен американский СПГ. Но можно обложить санкциями другие отрасли промышленности в США", - заявил Ной.
Ранее в бундестаге был отклонен парламентский запрос фракции "Левых", в котором, в частности, шла речь о том, что правительство ФРГ должно на двухстороннем уровне, а также в рамках ЕС реагировать на "нарушающие международное право санкции США против России, имеющие экстерриториальное воздействие", включая введение встречных санкций.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
13 ноября, 21:53Сказано в эфире
"Выглядит странно". Политолог о публикации в Эстонии про "Северный поток-2"В МИД РФ назвали неприемлемой публикацию эстонского издания Postimees по поводу "Северного потока-2". Политолог Михаил Смолин в эфире радио Sputnik предположил, что скрывается за этой публикацией.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. США неоднократно заявляли о намерениях ввести санкции в отношении "Северного потока-2". Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект является абсолютно коммерческим и конкурентным.
В ФРГ отмечали, что рассматривают проект как коммерческий и ни одна страна не выиграет, если немецкие или другие европейские компании откажутся от участия в нем.
Читайте полный текст интервью >>
Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
31 октября, 08:04Сказано в эфире
"У русских есть ресурсы". В США отчаялись остановить "Северный поток — 2"В США допустили, что строительство "Северного потока — 2" не удастся остановить. В эфире радио Sputnik заведующий сектором Энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков прокомментировал эти предположения.
6940000
Обсудить 1
UniperАлександр НойСеверный поток — 2ГазпромShellВашингтон (штат)Берлин (город)УкраинаЭкономика
Рекомендуем
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
На приеме у врача
Названы первые симптомы рака легких
Кот Виктор
Владелец толстого кота может стать акционером "Аэрофлота"
Флаг России на горе Гасфорта в Севастополе
Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по "возвращению" Крыма
Логотип Android на экране
Пользователей Android предупредили об опасности беспроводных наушников
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
Москва и Эр-Рияд обсуждают условия вступления в силу контракта по С-400
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение по транзиту газа
Стоп-кадр из клипа Супер Жорика Хочу тибя любицца
Клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров на YouTube
Новогодние подарки под елкой
"Миссия невыполнима": в Сети поразились требованиям девочки на Рождество
Новорожденные дети
Ученый РАН: через десять лет треть населения будет нетрудоспособной
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому
Депутат бундестага Александер Ной
Немецкий политик: в ФРГ до сих пор считают, что "русские должны склониться"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября
Пуск противокорабельной ракеты Калибр-НК с борта МРК проекта 21631 Вышний Волочек
Тихий полет "Калибра". Почему российские крылатые ракеты не дают покоя НАТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:37Спецпосланник ООН сообщил об авиаударе по фабрике в Ливии
20:25Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в двух обстрелах
20:22В Тбилиси трех человек госпитализировали после разгона митинга
20:07Спикер парламента Грузии предложил оппозиции начать дебаты
20:05В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
20:04В Тульской области восемь человек пострадали в ДТП
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
Лента новостейМолния