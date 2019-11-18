Александер Ной: в Берлине до сих пор считают, что русские должны склониться

В конце октября бундестаг отклонил парламентский запрос фракции "Левые", который содержал требования о содействии в снятии санкций ЕС с России, политическом обновлении российско-германского межобщественного форума " Петербургский диалог ", а также введении санкционных ограничений против США в случае реализации Вашингтоном обещанного пакета мер экстерриториального значения против российских компаний. Почему Западу до сих пор не удалось наладить эффективный диалог с Россией, что стоит за предложением Минобороны ФРГ о создании международной зоны безопасности в Сирии и есть ли будущее у особых отношений между Москвой и Берлином – на эти и другие вопросы в интервью РИА Новости ответил автор запроса, официальный представитель фракции "Левые" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.

– Господин Ной, согласны ли вы с оценкой, что правящие в Германии народные партии отдали оппозиции важные внутриполитические темы, например, вопрос о миграции, восточногерманскую политику или тему антироссийских санкций? И почему в результате баллы набирают правые, я имею в виду успехи партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на недавних выборах в Саксонии, Бранденбурге и Тюрингии, а не левые?

– Мы в целом наблюдаем тренд, что так называемые народные партии больше не имеют всеобъемлющей поддержки, то есть не являются больше народными. На то есть много причин, одна из которых, конечно же, заключается в том, что разделенное общество во все большей степени не ощущает себя представленным этими "народными партиями". Почему "Левые" не могут в полной мере этим воспользоваться, об этом можно спекулировать. АдГ сейчас очень радикально выступает, но содержательно в значительной степени остается на неолиберальной линии с привкусом расизма. Я могу предостеречь от ориентации на правых. Они проводят националистическую политику, и дружба с Россией находится там на кону игры. В стратегическом документе рабочей группы АдГ по вопросам обороны написано, что "для Германии в обозримом времени нет равноценной альтернативы, кроме НАТО, чтобы удовлетворить потребность в защите", и "Германия должна неограниченно выполнить закрепленные в договорах обязательства в отношении альянса". Что касается отношений с Россией, то партия "Левые" считает своей обязанностью постоянно противодействовать как на парламентском, так и на внепарламентском уровне политике эскалации.

– Бундестаг в конце октября отклонил парламентский запрос партии "Левые" о необходимости снятия напряженности в отношениях с РФ и снятии санкций. Это указывает на то, что санкции в Брюсселе будут пролонгированы?

– С реалистической точки зрения санкции ЕС в январе будут пролонгированы, но у меня сложилось впечатление, что среди политиков второго и третьего ряда уже зарождаются сомнения в том, как долго должны действовать эти санкции. А в экономике такие сомнения есть в любом случае. Давление на правительство ФРГ растет, но с санкциями дело обстоит так же, как и военными миссиями – их легко начать, но отказаться от них без потери лица невозможно. Если правительство ФРГ сегодня снимет санкции, это приведет к потере лица, потому что политические цели этих санкций не были достигнуты. При этом в политическом Берлине в настоящее время растет сомнение в осмысленности этих санкций. Хочу также указать, что большинство населения Германии, 94 процента согласно опросу, который представил глава МИД ФРГ Маас летом на "Петербургском диалоге", высказываются за дружеские отношения с Россией.

– В парламентском запросе "Левые" призывают к политическому обновлению германо-российского межобщественного форума "Петербургский диалог". Имеется в виду, что формат межправконсультаций, который сопровождал конференции "Петербургского диалога" до 2014 года, должен быть восстановлен?

– Да, он должен быть восстановлен. Значение "Петербургского диалога", как и других российско-германских форумов экономической и политической направленности, должно вырасти, чтобы вновь запустить политический диалог. Мы видим, что этого хотят все германские политики, но немецкая политическая элита до сих пор не приняла во внимание то, что Россия сама определяет свои интересы и не позволяет определять ее собственные интересы Берлину или Вашингтону. Совершенно верно, что Россия и Германия имеют особые отношения, интенсивность политических контактов растет, но в Берлине до сих пор существует представление, что русские должны склониться, что Россия должна соответствовать немецким и западным требованиям. И на таком уровне ведутся попытки говорить с Москвой в комитетах бундестага, в Минобороны ФРГ или в МИДе, а также в немецких СМИ. Совершенно ясно, что это не работает.

– Предложение председателя ХДС и министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании якобы в контакте с Россией и Турцией международной зоны безопасности в Сирии это попытка обозначить интересы России в западном смысле?

– Действительно, в Берлине упускают из вида то, что интересы России не заключаются в том, чтобы Запад снова обозначил присутствие в Сирии. Западная политика, политика правительства ФРГ в значительной степени привела к катастрофе в Сирии. Запад несет часть вины за то, что Сирия была так разрушена, потому что ощутимо поддерживает исламистских террористов. Кроме того, партнеры в НАТО по-прежнему не дистанцировались от идеи свержения Асада, желание смены режима все еще присутствует. Москва и Дамаск должны тщательно обдумать, хотят ли они допустить западное дестабилизирующее влияние в Сирии. Даже если Россия не хочет в одиночку финансировать восстановление Сирии, то цена коалиции с Западом в этом вопросе может быть очень высокой. И совершенно ясно – если Запад хочет помочь, он должен прежде всего снять санкции с Сирии.

– В парламентском запросе "Левых" говорится о том, что правительство ФРГ должно на двухстороннем уровне, а также в рамках ЕС реагировать на "нарушающие международное право санкции США против России, имеющие экстерриториальное воздействие", включая введение встречных санкций. Нужно ли вводить встречные европейские и германские санкции в ответ на обещанные США санкции в отношении участников газопроекта "Северный поток-2"?

– Мы призываем к встречным санкциям против США. Нужно, конечно, тщательно обдумать, как эти встречные санкции могли бы выглядеть, но если, к примеру, США введут санкции против немецких или швейцарских компаний, которые участвуют в прокладке труб в Балтийском море, то ЕС или Германия должны ввести соответствующие встречные санкции, которые затрагивают импорт или товары США. Нам в Европе не нужен американский СПГ. Но можно обложить санкциями другие отрасли промышленности в США.

– В парламентском запросе говорится о том, что особое значение германо-российских отношений обусловлено памятью о 27 миллионах советских граждан, погибших в развязанной фашистами войне. Как вы оцениваете новые концепции в восточной политике ФРГ, которые предложены германским МИДом и которые не предусматривают особого пути между Берлином и Москвой?

– Это правильно, что переговоры ведутся со всеми восточноевропейскими государствами и таким образом определяются интересы отдельных государств. Но это не может означать, что европейские государства, прежде всего Польша и балтийские государства, могут получить право вето, касающееся германо-российских отношений. При этом очевидно, что германо-российские отношения, как и германо-польские отношения, в связи с преступной историей Германии в годы Второй мировой войны имеют особое значение.

– Какую роль играет сегодня НАТО в определении отношений с Россией, и как вы оцениваете высказывание французского президента Макрона о "смерти мозга" организации?