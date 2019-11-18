В Киеве рассказали, как проходит передача задержанных Россией кораблей

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости. Передача Киеву задержанных год назад военных кораблей проходит по плану, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.
Ранее источник в силовых структурах полуострова сообщил, что катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покидают место стоянки в Керчи для возвращения украинской стороне в нейтральных водах.
В Крыму этот шаг назвали сигналом, что Москва стремится наладить добрососедские отношения.
Провокация в Керченском проливе
Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.
В результате было принято решение задержать нарушителей. Под стражей оказались 24 военных, в том числе руководившие операцией сотрудники СБУ.
После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Владимир Путин назвал случившееся заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.
Седьмого сентября этого года нарушивших границу военных передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.