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РИА Новости

В Киеве рассказали, как проходит передача задержанных Россией кораблей

11:30 18.11.2019 (обновлено: 11:58 18.11.2019)
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© REUTERS / Alla DmitrievaБуксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
© REUTERS / Alla Dmitrieva
КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости. Передача Киеву задержанных год назад военных кораблей проходит по плану, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.
Ранее источник в силовых структурах полуострова сообщил, что катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покидают место стоянки в Керчи для возвращения украинской стороне в нейтральных водах.

"Идет процесс. Офицеры находятся в точке, о которой говорили", — цитирует Воронченко агентство УНН.

В Крыму этот шаг назвали сигналом, что Москва стремится наладить добрососедские отношения.

Провокация в Керченском проливе

Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.
В результате было принято решение задержать нарушителей. Под стражей оказались 24 военных, в том числе руководившие операцией сотрудники СБУ.
После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Владимир Путин назвал случившееся заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.
Седьмого сентября этого года нарушивших границу военных передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныИгорь ВоронченкоЧерное мореВоенно-морские силы УкраиныКерчьРоссияВ мире
Популярные комментарии
Год назад все кричали правильно, что забрали. Через год - правильно, что отдаем. Умом Россию не понять ...
18 ноября, 12:54
ggosp2001
460003
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