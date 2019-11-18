В Киеве рассказали, как проходит передача задержанных Россией кораблей

Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи

Ранее источник в силовых структурах полуострова сообщил, что катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покидают место стоянки в Керчи для возвращения украинской стороне в нейтральных водах.

"Идет процесс. Офицеры находятся в точке, о которой говорили", — цитирует Воронченко агентство УНН.

В Крыму этот шаг назвали сигналом, что Москва стремится наладить добрососедские отношения.

Провокация в Керченском проливе

Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.

В результате было принято решение задержать нарушителей. Под стражей оказались 24 военных, в том числе руководившие операцией сотрудники СБУ.

После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Владимир Путин назвал случившееся заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.

Седьмого сентября этого года нарушивших границу военных передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.