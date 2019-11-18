В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Передача Киеву задержанных год назад украинских военных кораблей сигнализирует о стремлении к примирению, заявил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.
Ранее источник в силовых структурах полуострова сообщил, что катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покидают место стоянки в Керчи для передачи украинской стороне в нейтральных водах.
"Это логически правильное решение и серьезный знак украинской власти во главе с президентом. <...> Это серьезный шаг Российской Федерации в сторону <...> налаживания добрососедских партнерских отношений, а также поиска общего понимания вопросов международной повестки", — прокомментировал Гемпель РИА Новости.
Он также отметил, что ожидает от Киева встречных шагов, одним из которых могло бы стать возобновление подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.
Провокация в Керченском проливе
Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.
В результате было принято решение задержать нарушителей. Под стражей оказались 24 военных, в том числе руководившие операцией сотрудники СБУ.
После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Владимир Путин назвал случившееся заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.
Седьмого сентября этого года нарушивших границу военных передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.