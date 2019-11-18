В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому

Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Передача Киеву задержанных год назад украинских военных кораблей сигнализирует о стремлении к примирению, заявил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель . Передача Киеву задержанных год назад украинских военных кораблей сигнализирует о стремлении к примирению, заявил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента

Ранее источник в силовых структурах полуострова сообщил, что катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покидают место стоянки в Керчи для передачи украинской стороне в нейтральных водах.

"Это логически правильное решение и серьезный знак украинской власти во главе с президентом. <...> Это серьезный шаг Российской Федерации в сторону <...> налаживания добрососедских партнерских отношений, а также поиска общего понимания вопросов международной повестки", — прокомментировал Гемпель РИА Новости.

Он также отметил, что ожидает от Киева встречных шагов, одним из которых могло бы стать возобновление подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

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Провокация в Керченском проливе

Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.

В результате было принято решение задержать нарушителей. Под стражей оказались 24 военных, в том числе руководившие операцией сотрудники СБУ.

После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Владимир Путин назвал случившееся заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.