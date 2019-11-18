Немецкий политик: в ФРГ до сих пор считают, что "русские должны склониться"

БЕРЛИН, 18 ноя — РИА Новости. Берлин продолжает придерживаться позиции, что Берлин продолжает придерживаться позиции, что Россия должна двигаться в русле западных интересов и соответствовать требованиям Берлина в глобальных геополитических вопросах, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель фракции "Левые" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной

В конце октября бундестаг вновь отклонил парламентский запрос фракции "Левые", который содержал требования о содействии в снятии санкций ЕС с России и разрядке в отношениях с Москвой. Фракция неоднократно выступала с аналогичными запросами на пленарных заседаниях бундестага после 2014 года.

"Немецкая политическая элита до сих пор не приняла во внимание того, что Россия сама определяет собственные интересы и не позволяет определять ее собственные интересы Берлину или Вашингтону. Совершенно верно, что Россия и Германия имеют особые отношения, интенсивность политических контактов растет, но в Берлине до сих пор существует представление, что русские должны склониться, что Россия должна соответствовать немецким и западным требованиям", — заявил Ной.

По словам политика, "на таком уровне ведутся попытки говорить с Москвой в комитетах бундестага, в Минобороны ФРГ или в МИД, а также в немецких СМИ".