Жители 14 регионов инвестировали в "проекты" мошенницы 30 миллионов рублей

ИРКУТСК, 18 ноя – РИА Новости. Мошенница из Мошенница из Иркутска создала корпорацию, в проекты которой жители 14 регионов инвестировали более 30 миллионов рублей, расследуется уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Жительница Иркутска, создала в соцсети закрытую группу под названием "Корпорация Ромашка". Ее участники заключали сделки, перечисляя денежные средства руководителю проекта. Первоначально дивиденды вкладчиков доходили до 65% годовых. В мае 2019 года корпорация объявила о перепрофилировании деятельности. Новый "проект" был направлен на глубокую переработку технической конопли для изготовления бумаги, биотоплива, косметики, одежды, продуктов питания и строительных материалов. Анонсируемая прибыль на этот раз составляла от 20 до 40%. Однако в результате проверки выяснилось, что компания не обладает необходимыми производственными мощностями, ресурсами и соответствующими специалистами.

"Пресечена деятельность организации, руководитель которой подозревается в мошенничестве. Более 40 человек из 14 регионов страны обратились в территориальные органы внутренних дел. Они инвестировали свыше 30 миллионов рублей в якобы прибыльные бизнес-проекты", - сообщил представитель МВД РФ.

Отмечается, что необходимым условием взноса было последующее расторжение договора о сделке. В итоге вкладчики, не имея на руках документального подтверждения, лишались возможности обратиться в суд.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). В отношении подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщила Волк.