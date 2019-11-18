МИД заявил о проработке вопроса ввода электронных виз в поездах "Аллегро"

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Применение электронных виз в поездах "Аллегро" по маршруту Санкт-Петербург-Хельсинки прорабатывается, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента Сергей Беляев.
"Прорабатываются и, видимо, на каком-то этапе могут стать актуальными вопросы об использовании электронных виз в поездах. Один из наиболее активных туристических маршрутов на севере – это железнодорожное сообщение между Финляндией и Санкт-Петербургом – скоростной поезд "Аллегро" Хельсинки-Санкт-Петербург", - заявил он.
Дипломат считает, что введение электронных виз на этом направлении даст существенный прирост въезжающих в РФ. При этом необходимо учитывать, что пограничный контроль в поезде "Аллегро" осуществляется по ходу движения, а значит, будет необходима разработка специальных технических решений для его осуществления при введении электронных виз.
"Работа уже начата, и РЖД уже этот вопрос ставит. Сейчас проводится анализ, что нужно для того, чтобы этот режим работал и в железнодорожном сообщении", - заявил он.
Если в принципе будет отработана возможность использования электронных виз в железнодорожном сообщении, дальше будет статься вопрос о том, где еще это нововведение будет целесообразно использовать.
"Это зависит и от объема перевозок, и, что греха таить, от атмосферы в отношениях с соответствующими странами. Если и когда будет отработана сама схема использования электронных виз в железнодорожном сообщении, то дальше в принципе она может работать и со странами Северной Европы, и со странами Прибалтики", - заявил Беляев.