МИД заявил о проработке вопроса ввода электронных виз в поездах "Аллегро"

"Это зависит и от объема перевозок, и, что греха таить, от атмосферы в отношениях с соответствующими странами. Если и когда будет отработана сама схема использования электронных виз в железнодорожном сообщении, то дальше в принципе она может работать и со странами Северной Европы, и со странами Прибалтики", - заявил Беляев.