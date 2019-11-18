Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T11:17Z
https://ria.ru/20191118/1561057870.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/49844/05/498440531_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_a230183a484314121958ebcbb7e21797.jpg
РИА Новости

МИД заявил о проработке вопроса ввода электронных виз в поездах "Аллегро"

11:12 18.11.2019 (обновлено: 11:17 18.11.2019)
167
© РИА Новости / Игорь Самойлов / Перейти в фотобанкСкоростной поезд "Аллегро"
Скоростной поезд Аллегро
© РИА Новости / Игорь Самойлов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Применение электронных виз в поездах "Аллегро" по маршруту Санкт-Петербург-Хельсинки прорабатывается, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента Сергей Беляев.
"Прорабатываются и, видимо, на каком-то этапе могут стать актуальными вопросы об использовании электронных виз в поездах. Один из наиболее активных туристических маршрутов на севере – это железнодорожное сообщение между Финляндией и Санкт-Петербургом – скоростной поезд "Аллегро" Хельсинки-Санкт-Петербург", - заявил он.
Дипломат считает, что введение электронных виз на этом направлении даст существенный прирост въезжающих в РФ. При этом необходимо учитывать, что пограничный контроль в поезде "Аллегро" осуществляется по ходу движения, а значит, будет необходима разработка специальных технических решений для его осуществления при введении электронных виз.
"Работа уже начата, и РЖД уже этот вопрос ставит. Сейчас проводится анализ, что нужно для того, чтобы этот режим работал и в железнодорожном сообщении", - заявил он.
Если в принципе будет отработана возможность использования электронных виз в железнодорожном сообщении, дальше будет статься вопрос о том, где еще это нововведение будет целесообразно использовать.
"Это зависит и от объема перевозок, и, что греха таить, от атмосферы в отношениях с соответствующими странами. Если и когда будет отработана сама схема использования электронных виз в железнодорожном сообщении, то дальше в принципе она может работать и со странами Северной Европы, и со странами Прибалтики", - заявил Беляев.
Читайте полный текст интервью Сергея Беляева >>
Поезд Аллегро
12 декабря 2010, 21:09
Поезд "Аллегро" совершил первый рейс из Хельсинки в Санкт-ПетербургСкоростной поезд "Аллегро" совершил свой первый рейс из Хельсинки в Санкт-Петербург. Одним из пассажиров этого рейса стал корреспондент РИА Новости.
401000
Обсудить 0
РЖДФинляндияХельсинкиРоссияСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Кот Виктор
Хозяину толстого кота предложили вручить премию "Звезда Дальнего Востока"
Сотрудник ГИБДД
В ГИБДД поддержали инициативу выдавать права несовершеннолетним
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита в "нормандском формате"
Парламентские выборы в Белоруссии. 17 ноября 2019
Наблюдатели от СНГ не выявили серьезных нарушений на выборах в Белоруссии
Госсекретарь США Майк Помпео
В МИД Китая ответили на обвинения Помпео в проведении кибератак против НАТО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле воздержались от оценки выводов следственной комиссии по МН17
Санкт-Петербург
Россия выдала 28,5 тысячи электронных виз в Санкт-Петербург
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Якутии подтвердил строительство моста через реку Лену
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Страны Северной Европы не ответили на приглашение на парад Победы в Москву
Логотип Московского каршеринга на улицах Москвы
В ЛДПР попросили ФАС проверить льготы на парковки для каршеринга в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии
Россия и Белоруссия продолжат интеграцию в рамках Союзного государства
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
В Минприроды рассказали о финансировании проектов по переработке мусора
Акция протеста у парламента Грузии. 18 ноября 2019
В Грузии не будут назначать внеочередные парламентские выборы
Директор Второго Европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев во время интервью в Москве
Сергей Беляев: Россия должна быть готова к ужесточению санкций после Brexit
Остров Лусон Филиппинского архипелага
МИД предупредил россиян о тропическом шторме на филиппинском острове Лусон
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:37Спецпосланник ООН сообщил об авиаударе по фабрике в Ливии
20:25Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в двух обстрелах
20:22В Тбилиси трех человек госпитализировали после разгона митинга
20:07Спикер парламента Грузии предложил оппозиции начать дебаты
20:05В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
20:04В Тульской области восемь человек пострадали в ДТП
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
Лента новостейМолния