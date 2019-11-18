Водителю, зарезавшему пешехода в Мытищах, предъявили обвинение в убийстве

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Следователи обвинили водителя автомобиля, который напал с ножом на пешехода в Мытищах, в убийстве, задержанный признал вину, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
По данным следствия, днем в субботу в Мытищах на проезжей части между 68-летним водителем автомобиля и 43-летним пешеходом произошел конфликт. Водитель ударил пешехода ножом в шею. Мужчина скончался. Подозреваемого задержали.
"В городском округе Мытищи местному жителю предъявлено обвинение в убийстве мужчины на проезжей части дороги. <...> Следователь будет ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Врадий.
Отмечается также, что водитель написал явку с повинной.