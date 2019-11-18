Водителю, зарезавшему пешехода в Мытищах, предъявили обвинение в убийстве

Стоп-кадр видео конфликта водителя и пешехода в Мытищах

Стоп-кадр видео конфликта водителя и пешехода в Мытищах

По данным следствия, днем в субботу в Мытищах на проезжей части между 68-летним водителем автомобиля и 43-летним пешеходом произошел конфликт. Водитель ударил пешехода ножом в шею. Мужчина скончался. Подозреваемого задержали.

"В городском округе Мытищи местному жителю предъявлено обвинение в убийстве мужчины на проезжей части дороги. <...> Следователь будет ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Врадий.