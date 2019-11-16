В Мытищах водитель автомобиля в ходе конфликта зарезал пешехода

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Водитель автомобиля в подмосковных Мытищах напал с ножом на пешехода и убил его ударом в шею, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.
По данным следствия, конфликт произошел днем в субботу между 68-летним водителем автомобиля и 43-летним пешеходом.
"По факту убийства следственным отделом по городскому округу Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан, его допрашивает следователь.