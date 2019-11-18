Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T11:16Z
https://ria.ru/20191118/1561056596.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/50/1557355085_0:0:3068:1727_1036x0_80_0_0_b1bad034d45a34df914bc4c964581561.jpg
РИА Новости

В МИД заявили, что на севере Балтики нет угроз, требующих военного решения

10:41 18.11.2019 (обновлено: 11:16 18.11.2019)
164
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва уверена, что на севере Балтийского региона нет угроз, требующих военного решения, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
"Уверены – в северобалтийском регионе не существует угроз, требующих военного решения", - заявил он.
Ранее СМИ сообщали, что ВМС Швеции перенесли свою штаб-квартиру на построенную в 1969 году подземную базу на острове Мускё, которая с 2004 года была законсервирована. Решение о возобновлении работы базы было принято на фоне возросшей внешнеполитической угрозы. При этом прежде, в марте в шведской полиции безопасности (СЭПО) заявляли, что Россия не представляет военной угрозы для Швеции.
В Кремле ранее заявляли, что РФ ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Также в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.
Читайте полный текст интервью Сергея Беляева >>
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
31 октября, 08:00
Ловушка для "Томагавков". Почему России больше не страшны ракеты НАТО
410011
Обсудить 0
Сергей БеляевМИД РФНАТОРоссияВ мире
Рекомендуем
Флаг Швеции в Стокгольме
В МИД выразили обеспокоенность укреплением партнерства Швеции и НАТО
Сергей Беляев
Россия готова обсуждать снижение напряженности на Балтике с НАТО
Директор Второго Европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев во время интервью в Москве
МИД: страны Северной Европы пока не ответили на предложение России по РСМД
Атомный ледокол в Карском море
Норвегия не заявляла об экологических рисках Севморпути, заявили в МИД
Здание МИД России
Россия сделает все необходимое для безопасности судоходства по Севморпути
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Страны Северной Европы не ответили на приглашение на парад Победы в Москву
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины допустил пересмотр отдельных пунктов Минских соглашений
Логотип ОАО Рособоронэкспорт
"Рособоронэкспорт" продаст в 2019 году оружие на 13,7 миллиарда долларов
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Россия передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе
Директор Второго Европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев во время интервью в Москве
Сергей Беляев: Россия должна быть готова к ужесточению санкций после Brexit
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
В "Рособоронэкспорте" ждут сигнала Джакарты для начала поставок Су-35
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Россия готова поставлять оружие Ирану после отмены санкций
Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
МИД не связывает передачу Киеву кораблей с саммитом в "нормандском формате"
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали новые заявления Киева по Минским соглашениям
Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Макрон провели телефонный разговор
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:25Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в двух обстрелах
20:22В Тбилиси трех человек госпитализировали после разгона митинга
20:07Спикер парламента Грузии предложил оппозиции начать дебаты
20:05В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
20:04В Тульской области восемь человек пострадали в ДТП
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
19:00Ученые рассказали, чем различается мозг новичка и эксперта
Лента новостейМолния