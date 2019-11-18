В МИД заявили, что на севере Балтики нет угроз, требующих военного решения

Ранее СМИ сообщали, что ВМС Швеции перенесли свою штаб-квартиру на построенную в 1969 году подземную базу на острове Мускё, которая с 2004 года была законсервирована. Решение о возобновлении работы базы было принято на фоне возросшей внешнеполитической угрозы. При этом прежде, в марте в шведской полиции безопасности (СЭПО) заявляли, что Россия не представляет военной угрозы для Швеции.