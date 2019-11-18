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РИА Новости

В МИД предупредили о рисках для российских компаний после Brexit

10:38 18.11.2019 (обновлено: 11:16 18.11.2019)
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© REUTERS / Hannah MckayПлакаты сторонников Brexit у здания Парламента в Лондоне
Плакаты сторонников Brexit у здания Парламента в Лондоне
© REUTERS / Hannah Mckay
Плакаты сторонников Brexit у здания Парламента в Лондоне . Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Brexit создаст риски для российских экономических операторов на британском рынке, а также негативно скажется на темпах развития мировой и европейской экономик, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
"Исходим из того, что выход Великобритании из ЕС является суверенным делом Соединённого Королевства. При этом мы, конечно же, внимательно следим за диалогом между Лондоном и Брюсселем, а также обсуждением этой темы в британском парламенте", - сказал Беляев.
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По его словам, говорить о том, как результаты предстоящего в Британии голосования, намеченного на 12 декабря, могут отразиться на перспективах Brexit, пока преждевременно.
"На этот счет нет единого мнения и в самой Великобритании. Вместе с тем, не вызывает сомнений тот факт, что Brexit неминуемо скажется на темпах развития мировой и, прежде всего, европейской экономики, причем влияние это будет, по мнению большинства экспертов, явно со знаком "минус", - заявил дипломат.
Как отметил Беляев, итоги регулярно проводимых оценок динамики рынка Великобритании и экономических перспектив страны свидетельствуют о существенном падении оптимизма у местных предпринимателей.
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"Так, исключительно негативных последствий выхода Британии из ЕС ожидают 43% компаний. Объем европейских сделок британских предприятий сократился с начала 2019 года на 32% и достиг десятилетнего минимума, а стоимость иностранных активов, поглощенных компаниями Соединенного Королевства, уменьшилась на 69%. Складывающаяся ситуация, безусловно, создает риски и для российских экономических операторов на британском рынке", - резюмировал собеседник агентства.
Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта, однако из-за того, что парламент страны не смог ратифицировать соглашение с ЕС об условиях Brexit, этот "развод" был отложен на 31 октября. По схожей причине Brexit был отодвинуть вновь - теперь уже на 31 января. Без ратифицированного договора будет "жесткий" Brexit, который грозит весьма неприятными экономическими последствиями обеим сторонам, ведь с момента отделения страны от союза к ней перестанут применяться законодательные нормы ЕС.
Читайте полный текст интервью Сергея Беляева >>
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Выход Британии из ЕвросоюзаСергей БеляевМИД РФРоссияЭкономика
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