Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T11:15Z
https://ria.ru/20191118/1561055981.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156088/15/1560881585_0:13:2754:1562_1036x0_80_0_0_d863b7cb711e9ca54eb0ef0d621bf604.jpg
РИА Новости

Россия готова обсуждать снижение напряженности на Балтике с НАТО

10:32 18.11.2019 (обновлено: 11:15 18.11.2019)
179
© РИА Новости / Сергей ПятаковСергей Беляев
Сергей Беляев
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Сергей Беляев
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва готова обсуждать пути снижения напряженности на Балтике в Совете Россия-НАТО и на двусторонней основе со странами региона, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
"Неизменно подчеркиваем готовность к обсуждению путей снижения напряженности в Балтийском регионе как в формате Совета Россия-НАТО, так и на двусторонней основе со всеми заинтересованными странами", - заявил он.
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
16 ноября, 12:13
"Сдерживание России". НАТО объявило о пересмотре политики альянса
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Читайте полный текст интервью Сергея Беляева >>
400000
Обсудить 0
Сергей БеляевМИД РФНАТОЕвропаРоссияВ мире
Рекомендуем
Флаг Швеции в Стокгольме
В МИД выразили обеспокоенность укреплением партнерства Швеции и НАТО
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД заявили, что на севере Балтики нет угроз, требующих военного решения
Директор Второго Европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев во время интервью в Москве
Сергей Беляев: Россия должна быть готова к ужесточению санкций после Brexit
Директор Второго Европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев во время интервью в Москве
МИД: страны Северной Европы пока не ответили на предложение России по РСМД
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
В Минске прокомментировали активность НАТО на границе с Белоруссией
Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Макрон провели телефонный разговор
Здание МИД России
Россия сделает все необходимое для безопасности судоходства по Севморпути
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Страны Северной Европы не ответили на приглашение на парад Победы в Москву
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили перспективы улучшения отношений Москвы и Лондона
Заграничный паспорт гражданина РФ
В Кремле сожалеют, что переговоры о визовом режиме с Евросоюзом заморожены
Украинские военные
Силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Российский многоцелевой истребитель-бомбардировщик Су-34
Россия получила первые зарубежные заявки на поставку Су-34
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия и Британия работают над коррективами в режиме торговли после Brexit
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Россия готова поставлять оружие Ирану после отмены санкций
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
МИД Украины: Киев не может строить планы, надеясь на "развал" России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:25Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в двух обстрелах
20:22В Тбилиси трех человек госпитализировали после разгона митинга
20:07Спикер парламента Грузии предложил оппозиции начать дебаты
20:05В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
20:04В Тульской области восемь человек пострадали в ДТП
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
19:00Ученые рассказали, чем различается мозг новичка и эксперта
Лента новостейМолния