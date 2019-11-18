В Москве ожидают визит главы МИД Исландии до конца года

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва ожидает визита министра иностранных дел Исландии Гудлаугура Тора Тордарсона до конца года, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.
"По нашей мидовской линии мы ожидаем визита министра иностранных дел Исландии тоже в недалеком будущем, то есть до конца года. В работе целый ряд других контактов", - сказал Беляев.
Дипломат также сообщил, что со всеми остальными странами Северной Европы – Финляндией, Швецией, Норвегией, Данией – прорабатывается перспектива обмена визитами на уровне глав внешнеполитических ведомств.
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"Где-то министр иностранных дел России Сергей Лавров поедет, где-то его коллеги имеют приглашение приехать. И видимо, в течение следующего года такие контакты будут осуществляться", - добавил он.