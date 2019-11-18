Умер старейший солист Мариинского театра

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Старейший солист балета Старейший солист балета Мариинского театра Владимир Лопухов скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщается на сайте театра.

Причину смерти не называют, однако уточняется, что в последние годы артист тяжело болел. Информация о дате и месте прощания с танцовщиком появится позже.

Владимир Лопухов родился 23 ноября 1943 года в Оренбурге в семье Федора Лопухова — русского и советского артиста балета и балетмейстера, педагога, народного артиста РСФСР.