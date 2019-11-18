Россия и Британия работают над коррективами в режиме торговли после Brexit

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия и Великобритания ведут работу по внесению корректив в режим торговли после Brexit, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
"У нас присутствует понимание того, что после Brexit в действующий режим торговли между Россией и Великобританией потребуется внести ряд корректив. Видимо, если мы серьезно хотим подойти к этому вопросу, то нам с британцами тоже нужно сесть и на экспертном уровне посмотреть, какие последствия Brexit будет иметь для наших экономических отношений. Работа в этом направлении уже ведется", - заявил он.
По словам дипломата, 25-26 сентября на площадке ВТО состоялись двусторонние экспертные консультации Россия-Великобритания и Россия-ЕС относительно распределения тарифных квот Лондона и Брюсселя после Brexit.
Помимо торговых вопросов есть и аспекты, связанные с транспортом, например, с торговым мореплаванием, которое раньше регулировалось нормами ЕС. Также есть "довольно много вопросов" о том, как выход Великобритании из ЕС отразится на российских компаниях, которые работают на лондонской бирже, отметил Беляев.