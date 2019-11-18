В Самарской области ФСБ задержала члена ОПГ, подконтрольной Лоту Гули

"В результате реализации сотрудниками УФСБ России по Самарской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий в октябре 2019 года на территории Самарской области задержан член этнической организованной преступной группы, подконтрольной преступному сообществу Салифова Н. Н. (уголовная кличка "Лоту Гули")", - говорится в сообщении.

Исмаилов с 2017 года, находится в международном розыске, он заочно арестован судом. По данным правоохранителей, сейчас мужчина скрывается за пределами РФ. Мужчина обвиняется в организации похищения в Москве и Тольятти троих граждан с целью вымогательства денежных средств. Противоправные деяния были совершены в момент нахождения фигуранта в местах лишения свободы на территории республики Азербайджан.