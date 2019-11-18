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РИА Новости

В Самарской области ФСБ задержала члена ОПГ, подконтрольной Лоту Гули

10:09 18.11.2019 (обновлено: 10:10 18.11.2019)
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкСотрудник подразделения спецназначения ФСБ России
Сотрудник подразделения спецназначения ФСБ России
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Сотрудник подразделения спецназначения ФСБ России . Архивное фото
САМАРА, 18 ноя - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Самарской области задержали члена этнической организованной преступной группы, подконтрольной Надиру Исмаилову (до смены фамилии – Салифову), известному в криминальных кругах как Лоту Гули, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
"В результате реализации сотрудниками УФСБ России по Самарской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий в октябре 2019 года на территории Самарской области задержан член этнической организованной преступной группы, подконтрольной преступному сообществу Салифова Н. Н. (уголовная кличка "Лоту Гули")", - говорится в сообщении.
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По данным ФСБ, задержан гражданин Украины 1962 года рождения, который находился в международном розыске за убийство в Грузии. В настоящее время он арестован, проводится экстрадиционная проверка.
Ранее СК РФ и МВД России сообщали, что в отношении Исмаилова возбуждено уголовное дело статье 210.1 УК РФ о занятии высшего положения в преступной иерархии. По данным следствия, Исмаилов, находясь за пределами России, пользуясь авторитетом и влиянием в преступной сфере, занимался организацией, руководством и координацией преступной деятельности в городе Москве и других регионах России".
Исмаилов с 2017 года, находится в международном розыске, он заочно арестован судом. По данным правоохранителей, сейчас мужчина скрывается за пределами РФ. Мужчина обвиняется в организации похищения в Москве и Тольятти троих граждан с целью вымогательства денежных средств. Противоправные деяния были совершены в момент нахождения фигуранта в местах лишения свободы на территории республики Азербайджан.
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Лоту ГулиФСБ РФСамарская областьУкраинаПроисшествия
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