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РИА Новости

Против "вора в законе" Лоту Гули возбудили дело о лидерстве в ОПГ

14:22 01.11.2019 (обновлено: 14:29 01.11.2019)
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© Фото : ИА "Прайм Крайм"Надир Салифов (Лоту Гули), январь 2018 года, Турция
Надир Салифов (Лоту Гули), январь 2018 года, Турция
© Фото : ИА "Прайм Крайм"
Надир Салифов (Лоту Гули), январь 2018 года, Турция
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии возбудили в отношении Надира Исмаилова, известного в криминальных кругах как Лоту Гули, сообщили в пятницу в столичном главке Следственного комитета (СК) России и в пресс-центре МВД России.
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"По данным следствия, с 2009 года по настоящее время Исмаилов, находясь за пределами Российской Федерации, пользуясь авторитетом и влиянием в преступной сфере, причисляя себя к "ворам в законе", занимался организацией, руководством и координацией преступной деятельности в городе Москве и других регионах России", - сообщили в СК.
В главке сообщили, что в отношении 47-летнего Исмаилова (до смены фамилии – Салифов, известный в местах лишения свободы как "Гули") расследуется уголовное дело по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).
Исмаилов с 2017 года, находится в международном розыске, он заочно арестован судом, сообщили в пресс-центре МВД. По данным правоохранителей, сейчас мужчина скрывается за пределами РФ.
"Мужчина обвиняется в организации похищения в Москве и Тольятти троих граждан с целью вымогательства денежных средств. Противоправные деяния были совершены в момент нахождения фигуранта в местах лишения свободы на территории республики Азербайджан", - сообщили в пресс-центре.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, серьезно ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ. За "занятие высшего положения в преступной иерархии" предусматривается лишение свободы от 8 до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей. Закон исключает возможность применения условного осуждения. Вместе с тем лицо, ранее состоявшее в ОПГ, но покинувшее его или ведущее сотрудничество с правоохранительными органами в целях раскрытия преступной деятельности, от уголовной ответственности освобождается.
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Лоту ГулиСледственный комитет РФМВД РФВладимир ПутинРоссияПроисшествия
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