Против "вора в законе" Лоту Гули возбудили дело о лидерстве в ОПГ

"По данным следствия, с 2009 года по настоящее время Исмаилов, находясь за пределами Российской Федерации, пользуясь авторитетом и влиянием в преступной сфере, причисляя себя к "ворам в законе", занимался организацией, руководством и координацией преступной деятельности в городе Москве и других регионах России", - сообщили в СК.